Mercedes rekor açıkladı

2015 Yılının En Çok Satan Otomobili Fiat Linea!. Firmadan yapılan açıklama şöyle: İlk olarak 2007 yılının Mayıs ayında ülkemizde satışına başlanan ve Fiat markasına sedan pazarında büyük güç katan Fiat Linea, 2015 yılında da Türkiye’de en çok satan otomobil modeli unvanını kazandı. Geçtiğimiz yıl içinde 35 bin 41 adetlik satış başarısıyla Türkiye’nin yine en […]