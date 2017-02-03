Mercedes rekor açıkladı

Tüm Ocak aylarının satış rekoru
Mercedes’in keyfi yerinde
Mercedes-Benz, geçtiğimiz ay dünya çapında 178.467 araç sattı (+% 18.3). Bu rakam, bir önceki Ocak ayı ile birlikte tüm ocak aylarının rekoru olarak kayıtlara geçti.
Alman firmanın özellik Asya-Pasifik bölgesinde% 30’un üzerinde büyüme gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Büyük Pazar Çin’de devam eden başarı:
Ocak ayında satılan yaklaşık 59.000 otomobil ve yaklaşık% 40 artış ile yılın en iyi satış rakamını yakalayan Mercedes, E-Class Saloon ve Estate satışlarının ise yaklaşık %75 arttığını açıkladı.
E-Serisi Salon ve Gayrimenkul satışlarının birim satışları yaklaşık% 75 arttı
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