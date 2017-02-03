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3 Şubat 2017  

Mercedes rekor açıkladı

Tüm Ocak aylarının satış rekoru

Mercedes’in keyfi yerinde

Mercedes-Benz, geçtiğimiz ay dünya çapında 178.467 araç sattı (+% 18.3). Bu rakam,  bir önceki Ocak ayı ile birlikte tüm ocak aylarının rekoru olarak kayıtlara geçti.

Alman firmanın özellik Asya-Pasifik bölgesinde% 30’un üzerinde büyüme gerçekleştirdiği belirtiliyor.

 

Büyük Pazar Çin’de devam eden başarı:

Ocak ayında satılan yaklaşık 59.000 otomobil ve yaklaşık% 40 artış ile yılın en iyi satış rakamını yakalayan Mercedes, E-Class Saloon ve Estate satışlarının ise yaklaşık %75 arttığını açıkladı.

E-Serisi Salon ve Gayrimenkul satışlarının birim satışları yaklaşık% 75 arttı

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