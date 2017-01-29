Mercedes’in 2017 DTM pilotları belli oldu

Mercedes, 2017 sezonunda DTM’de yarışacak pilotlarını açıkladı: Geçen yıl da takımda var olan Edoardo Mortara’nın dışında Robert Wickens, Gary Paffett, Paul Di Resta ve Lucas Auer, bu yıl Mercedes-AMG C 63 DTM ile puan peşinde koşacak. Bunlara bir de, tanıdık bir DTM yüzü eşlik edecek: Marko Engel, beş yılın ardından yeniden DTM’de start alacak. Sızan bilgilere göre takımın en büyük ümidi, geçen yıl son yarışa kadar şampiyonluk için mücadele eden Edoardo Mortara.
Auto Bild Kalite Raporu’nun şampiyonu
Hyundai, lisansörümüz Auto Bild’in her yıl açıkladığı Kalite Raporu’nda yine birincilik elde etti. Yedi yılda üçüncü kez birincilik ödülünü kazanan Hyundai, böylece kalite ve sağlamlığını kanıtlamış oldu. Auto Bild’in değerlendirmeleri, müşterilerin geri bildirimleri, anketler ve kapsamlı yol testleriyle harmanlanarak şekillendiriliyor.
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