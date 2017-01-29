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29 Ocak 2017  

Mercedes’in 2017 DTM pilotları belli oldu

Mercedes-AMG C 63 DTM

Mercedes, 2017 sezonunda DTM’de yarışacak pilotlarını açıkladı: Geçen yıl da takımda var olan Edoardo Mortara’nın dışında Robert Wickens, Gary Paffett, Paul Di Resta ve Lucas Auer, bu yıl Mercedes-AMG C 63 DTM ile puan peşinde koşacak. Bunlara bir de, tanıdık bir DTM yüzü eşlik edecek: Marko Engel, beş yılın ardından yeniden DTM’de start alacak. Sızan bilgilere göre takımın en büyük ümidi, geçen yıl son yarışa kadar şampiyonluk için mücadele eden Edoardo Mortara.

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