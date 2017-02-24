Mercedes’in elektrikli kamyonu bu yıl yollarda

Mercedes’in geçen yıl tanıttığı elektrikli kamyonu Urban eTruck, yola çıkmaya hazırlanıyor. Aracın 3 lityum-iyon akü modülü, şehir içi teslimat firmaları için yeterli bir rakam olan 200 km’lik bir menzil sunuyor. Oldukça ilerici bir tasarıma da sahip olan Urban eTruck’ta 18 ton ve 25 tonluk versiyonlar bulunacak.
ROLLS-ROYCE’TA BİR DÖNEM KAPANIYOR
Üretilen son Phantom vıı modeli Rolls-Royce’da bir dönemi kapatırken diğerini açacak Rolls-Royce Motor Cars Yönetim kurulu başkanı Torsten Müller-Ötvös, “90 yılı aşkın bir süre önce piyasaya çıkışından beri, ‘Phantom’ adı altında üretilen her otomobil diğer tüm lüks ürün standartlarını baştan yazdı. Phantom VII, Rolls-Royce’un rönesans döneminin ilk bölümünü tanımladıktan sonra asil bir şekilde sahneyi terkerderken, […]
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