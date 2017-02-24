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24 Şubat 2017  

Mercedes’in elektrikli kamyonu bu yıl yollarda

Mercedes’in geçen yıl tanıttığı elektrikli kamyonu Urban eTruck, yola çıkmaya hazırlanıyor. Aracın 3 lityum-iyon akü modülü, şehir içi teslimat firmaları için yeterli bir rakam olan 200 km’lik bir menzil sunuyor. Oldukça ilerici bir tasarıma da sahip olan Urban eTruck’ta 18 ton ve 25 tonluk versiyonlar bulunacak.

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