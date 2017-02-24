Mercedes’in elektrikli kamyonu bu yıl yollarda

Otomobil paylaşım ve teknoloji şirketi Uber, otonom sürüşle ilgili pilot projesini özel olarak tasarlanan ve kendi kendine sürüş özelliğine sahip Volvo XC90 SUV’lar ile Kaliforniya, San Francisco’ya da taşıyor. Bu otomobiller San Francisco caddelerinde otonom olarak dolaşacaklar.