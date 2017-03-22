Mitsubishi Motors için değişim başlıyor

2017 Cenevre Otomobil Fuarı, Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni kompakt SUV otomobili Eclipse Cross’un dünya prömiyeri ile değişimin başlangıcı oldu.
Mitsubishi Motors’un özellikle Avrupa’da tamamen bir “SUV” markası olma yolundaki yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross, markanın ASX ve Outlander ile yarattığı müşteri kitlesini genişleterek, öne çıkan kusursuz dizaynı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile markanın hedef kitlesine yepyeni bir yön verecek.
Keskin görünümü ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak olan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV segmentine yenilikçi özellikler getirecek. Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control teknolojisini arkasına alarak Mitsubishi Motors’un yeni ürün yolculuğunu başlatmış oluyor.
Mitsubishi Motors, yeni konumlandırmasının ilk adımını Eclipse Cross ile atarken, tamamen bir SUV oyuncusu olma yolundaki yeni ürün stratejisini de bu otomobille kanıtlamış olacak. Bu bağlamda, yeni Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un ürün gamında ASX ve Outlander’ın yanına yerleşerek, markanın zaten mevcut olan SUV ürün gamındaki yerini alacak. Keskin hatlara sahip coupe-vari SUV tasarımı, Japon mühendisliği kalitesi, benzersiz sürüş dinamikleri ve yenilikçi özellikleri ile Eclipse Cross yeni müşterilerin dikkatini çekecek.
Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün gamı yolculuğu, açık bir şekilde yeni otomobil için seçilen isme de yansıtılmış. Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 yılları arasında Amerika’da satılan ve çok sevilen Eclipse spor otomobilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.
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