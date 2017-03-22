Mitsubishi Motors için değişim başlıyor

Yeni Audi A4, formunun zirvesindeki BMW 3’e, Skoda Superb’e ve Jaguar XE’ye meydan okuyor. Bir klasiğe hoş geldiniz: Audi BMW’ye, A4 3 Serisi’ne karşı. Ya da bu yazımızda: Yepyeni, yeni makyajlanana karşı! Ancak bu kez yarışta iki meydan okuyan daha var: Jaguar XE ve Audi’nin yakın akrabası Skoda Superb. Kesin olan tek şey, bu […]