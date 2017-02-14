MITSUBISHI’DEN YENİ SUV

Bazen sadece zaman uygun değildir. Örneğin hafif alüminyum karoseriyle kesinlikle harika bir otomobil olan Audi A2’nin tek hatası, pazara 10 yıl önce girmesiydi. Benzer bir problemi Suzuki de yaşamıştı: Ignis. 2000 yılında piyasaya çıkan Ignis, Swift bazlı ve önden çekişli minik bir arazi aracıydı ama günümüzde büyük bir trend olan minik SUV’lar o günlerde hiç […]