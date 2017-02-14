MITSUBISHI’DEN YENİ SUV

Mitsubishi Motors, Avrupa’da Aralık ayında satışa sunulacak olan yeni nesil kompakt SUV otomobiline, markanın başarılı Eclipse spor aracına ithafen, “Eclipse Cross” adını verdi.
“Eclipse Cross”, keskin coupé-vari çizgileriyle örtüşen adını, Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 yılları arasında Kuzey Amerika’da dört jenerasyon boyunca üretilen ve 1.400.000’ün üzerinde satış adedine ulaşarak çok sevilen Eclipse spor otomobilinden alıyor.”Eclipse Cross”, Mitsubishi Motors’un özellikle Avrupa’da tamamen bir “SUV” markası olma yolundaki stratejisini de destekliyor.Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.Mitsubishi Motors, yeni nesil kompakt SUV otomobili Eclipse Cross’u, Avrupa’da Türkiye pazarı ile aynı anda Aralık ayında satışa sunacak.
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