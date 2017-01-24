Mitsubishi’den yeni SUV

Porsche’nin efsanevi modeli 911 Carrera yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4s ve bunların cabriolet versiyonlarından oluşan tüm Carrera serisi, tümü bir kerede yenilendi. Yapılan yenilik çalışması neredeyse otomobilin tüm aksamlarını kapsıyor yani tepeden tırnağa bir yenilik harekatı denilebilir buna. Porsche yetkilileri yeni Carrera’da yapılan geliştirme çalışmalarını “Tasarımda evrim, teknolojide devrim” […]