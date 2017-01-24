Mitsubishi’den yeni SUV

Yeni nesil Mitsubishi Motors araçlarının ilki olan en yeni SUV’nun dünya prömiyeri 2017 Cenevre Fuarı’nda yapılacak. Bu yeni nesil SUV’un, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) için bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor.
Çarpıcı tasarımı ile sportif coupe benzeri SUV, markanın model yelpazesini genişletmek ve şık, sağlam ve son derece yetenekli SUV’lar ile uzun zamandır ilişkili olan Mitsubishi Motors’a yepyeni bir izleyici tanıtmak için Mitsubishi ASX ve Mitsubishi Outlander’in ve diğer 4X4’lerin yanında yer alacak.Geleneksel coupe’den daha keskin olan bu yeni kompakt SUV, kama biçimli bir kemer çizgisi ve ileri yönde eğimli. C direklerinden ve sıkışık, kaslı mafsallardan kaynaklanan arka çeyrekte ayırt edici bir V hattı ile çok yüksek eğimli konturlara sahip olacak arka çamurluklara sahip.
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