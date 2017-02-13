Model 3’ün test üretimi başladı

Çalışmalarına hız veren Tesla, Model 3’ün test üretimine 20 Şubat 2017’de başlayacağını açıkladı. Fremont’daki fabrikada, markanın giriş modeli olan Model 3’ün ilk olarak baz versiyonu üretilecek. Üretim adetleri henüz açıklanmasa da, akü kapasitesinin 100 kWh’nın altında olacağı bugünden belli. Resmi tanıtımı yapılmadan önce 100 bin adet civarında ön sipariş aldığı için Model 3, Tesla için büyük bir öneme sahip. Seri üretim tarihi Temmuz 2017 olarak açıklanan araçtan yaklaşık 400 bin adet üretilmesi yanlış bir tahmin olmaz herhalde.
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