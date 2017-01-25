Modern Otomobil Tasarımı eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, otomobil tasarım sürecine dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen ve otomotive ilgi duyan herkes için “Otomobil Tasarımı Eğitimi” hazırladı. Modern otomobil tasarımına dair temel yaklaşımların ve yeni teknolojik malzemeler alanındaki ilerlemelerin konuşulacağı program 4 – 25 Şubat tarihleri arasında üniversitenin santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek
Teorik ve kuramsal bilgi aktarımı ile uygulamalı proje çalışmalarının ve alıştırmalarının dengeli bir kombinasyonu olarak işlenecek olan eğitimde çizim sürecine dair teknikler, gerek kağıt üzerindeki geometrik ifadeler gerekse 3 boyutlu çalışma modelleri ile kurgulanıp biçimlendirilecek. Eğitimde micro ve macro mobiliteye ilişkin parametreler otomobiller üzerinden değerlendirilebilecek ve katılımcıların gelecekteki şehir kurgusu ve otomobillerin bu kurgu içinde giderek artacak olan önemi üzerinde düşünmelerine ve inceleme yapmalarına olanak sağlanacak.
Estetik ve fonksiyonel anlamda bütünsel bakış açısı
Engin Tulay yönetiminde gerçekleştirilecek olan Otomobil Tasarımı Eğitimi ‘Bir Nesne ve Arayüz Olarak Otomobil’ programı 4 – 25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek. Otomobil Tasarımı Eğitimi, otomobil tasarımı alanında kullanılan malzemelere ilişkin gerek estetik gerekse fonksiyonel anlamda bütünsel bir genel bakışı sunmayı amaçlıyor. Bu program otomobil tasarım süreci ve becerilerinin temel yapılarına dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen bu konuda akademik geçmişi olan profesyoneller, öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer tüm katılımcılara hitap edecek.
Cumartesi günleri 10:00 – 13:00 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan programın ücreti 1.400 TL olarak belirlendi.
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