MOTOBIKE ISTANBUL FUARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ

2016 yılında 32 bin adet araç satışı ile Türkiye pazarında satış rekoru kıran Nissan, şubat ayında kaçırılmayacak fırsatlarla 2017 yılını renklendirmeye devam ediyor. Şubat ayı boyunca 2016 ve 2017 Nissan modelleri cazip fırsatlar ve ödeme kolaylıklarıyla Nissan bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor. Nissan, şubat ayında tüm modellerinde farklı kredi ve vade seçeneğine göre sunduğu avantajları yeni kullanıcılarla […]