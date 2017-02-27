MOTOBIKE ISTANBUL FUARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ

Motosiklet ve bisiklet dünyasına dair tüm yeniliklerin sergilendiği Motobike Istanbul 2017, 26 Şubat Pazar günü sona erdi. Ziyaretçi akınına uğrayan fuar, hem sektörün önde gelen markalarından hem de motosiklet ve bisiklet severlerden büyük ilgi gördü.
Motosiklet ve bisiklet dünyası dokuzuncu kez Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike Istanbul’da buluştu. 23 Şubat Perşembe günü açılıp 26 Şubat Pazar günü sona eren fuar adeta ziyaretçi akınına uğradı. Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10 ve 11. Salonlarında toplam 16,836 metrekarede (2016 yılına göre 1,127 metrekare artış) düzenlenen fuarda, motosiklet ve bisiklet sezonunun açılışı da yapıldı. Bu yıl fuara motosiklet ürün grubuna ait 80 katılımcı 200 farklı marka ile, 16 bisiklet firması 65 farklı marka ile katılım gösterdi.
Ford ve Opet markalarının sponsorları arasında bulunduğu, MOTED, BİSED ve MOTODER dernekleri tarafından desteklenen Motobike Istanbul’da 50’den fazla yeni motosiklet ve bisiklet modeli ilk kez tanıtıldı. Yamaha, en yeni modeli MT-25’e yapmış olduğu görkemli lansman ile fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekerken, BMW merakla beklenen Motorrad G310R modelini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Honda, yenilenen CRF250 ailesi ile ziyaretçilerin karşısına çıkarken, yepyeni CBR1000 modelini ilgi çekici şovlar eşliğinde tanıttı. Bajaj Dominar 400 modelinin Avrupa lansmanını Motobike İstanbul fuarının ilk günü gerçekleştirdi. Fuarın en pahalı motosikleti Ducati Panigale 1299S, 55bin Euro’luk fiyatı ile dudak uçuklatırken, Triumph Bobber güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
ÜNLÜ YARIŞÇILAR MOTOBIKE ISTANBUL’DAYDI
Fuarın ilk günü Dakar’da yarışan yabancı pilotlar ziyaretçilerle buluştu. Honda pilotları Joan Barreda ve Paul Goncalves’in imza günü ziyaretçi akınına sahne oldu. Motobike Istanbul aynı zamanda Türk yarışçıların sevenleri ile buluşma adresi idi. Türkiye’yi Dakar’da temsil eden Koray Özkaplan ve Serkan Özdemir’in Motobike Academy kapsamında verdiği konferans ilgi ile dinlendi. Milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Harun Çabuk katılımcı firmaların standlarında ziyaretçilerle bir araya gelerek imza dağıttı ve bol bol fotoğraf çektirdi.
MOTOBIKE ACADEMY SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ AĞIRLADI
Fuara gelen ziyaretçiler, sektördeki yenilikler ve görsel etkinliklerin yanı sıra bu sene ilk kez Fashion Talk, Travel Talk ve Tech Talk programları adı altında Motobike Academy seminer ve sunumlarına ücretsiz olarak katılma şansı yakaladı.
Motobike Istanbul’a gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirten Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım “Motosiklet ve bisiklet severleri ağırladığımız Motobike Istanbul, bu yıl tam da istediğimiz gibi geçti. Bizlere destek veren dernekler ve katılımcı firmaların yanı sıra ilk kez düzenlediğimiz Motobike Academy’de bizlerle olan konuşmacılara bir kez daha teşekkür ederiz. Messe Frankfurt’un porföyündeki tek motosiklet fuarı olan sektörün bu en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her sene bir adım daha ileri götürmeyi hedeflediğimiz Motobike Istanbul’un 2018 hazırlıklarına şimdiden başladık, seneye yeniden görüşmek üzere” şeklinde konuştu. Motobike Istanbul önümüzdeki sene 22 – 25 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.
HEDİYE ÇEKİLİŞİ 31 MART’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bir Motobike Istanbul klasiği olarak düzenlenen çekilişe, ziyaretçiler Biletix’den aldıkları bilet barkodları ile katıldılar. Ducati, Bajaj, KTM ve SYM motosikletleri ile Tetra ve Sedona bisikletlerinin sahiplerini bulacağı çekiliş 31 Mart 2017 tarihinde milli piyango huzurunda yapılacak.
FUARI DESTEKLEYENLER…
Ekonomi Bakanlığı Alım Heyeti’nin katılımının yanı sıra fuar, KOSGEB desteğinde olup, MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), BISED (Bisiklet Endüstrisi Derneği), MOTODER (Motosiklet Sanayicileri Derneği) gibi sektörün önde gelen dernekleri tarafından da desteklenmektedir.
Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook,twitter ve instagram hesaplarından takip edilebilir. www.motobikeistanbul.com
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