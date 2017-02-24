MOTOBIKE ISTANBUL FUARI YENİLENEN YÜZÜYLE KAPILARINI AÇTI

|
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen, Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike Istanbul, 23 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.
Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla, bisiklet ve motosiklet severleri 9.kez ağırladı. Bu yıl fuara motosiklet ürün grubuna ait 80 katılımcı 200 farklı marka ile, 16 bisiklet firması 65 farklı marka ile katılım gösterdi. Firmalar 9-10 ve 11. salonda toplam 16,836 metrekarede (2016 yılına göre 1,127 metrekare artış) yerini alıyor.
23 Şubat Perşembe günü başlayan, motosiklet ve bisiklet severlerin sabırsızlıkla beklediği Motobike Istanbul fuarı, 26 Şubat Pazar gününe kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek. Fuar sabah saat 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Dünyaca ünlü motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerinin yer aldığı fuarda, ayrıca kasklar, sürücü giysileri, gözlükler, montlar, eldivenler, botlar, çizmeler, lastikler, modifiye ve performans kitleri, özel yağlar, katkı maddeleri ve diğer aksesuarlar gibi geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor.
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizatörlüğünde; Bulgaristan, Kırgızistan, Kosova, Malezya, Tunus ve Yunanistan’dan gelen yabancı alım heyetleri, fuar boyunca üretici ve distribütör firmalarla ticari görüşmeler yapacak.
Motobike Academy ile Fuar, Festival Havasında Geçiyor
Bu yıl ziyaretçiler, dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerini görme şansını yakalamanın yanı sıra motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere de katılma şansı yakalayacak. Opet’in de sponsorları arasında bulunduğu Motobike Istanbul’da bu yıl ilk kez “Motobike Academy” çatısı altında çeşitli etkinlik, seminer ve atölye çalışmalarına yer veriliyor.
Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım ‘Motobike Istanbul’da sektördeki yenilikler ve görsel etkinliklerin yanı sıra bu sene ilk kez Fashion Talk, Travel Talk ve Tech Talk programları adı altında Motobike Academy seminer ve sunumları öne çıkıyor. Yine ilk kez özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği bir “custom” alanı yaratıldı. Motosiklet üzerine uzmanlaşmış çizerlerin sunumlarından tutun, tasarımcıların canlı olarak tasarım ve modelleme çalışmalarına kadar gerçekten standart fuar yapısından farklı, doyurucu bir içerik meraklıları bekliyor.’ sözleri ile tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarını Motobike Istanbul’a davet etti.
Çekiliş Fuar Ziyaretçilerinin Yüzünü Güldürecek
Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçilere, birbirinden değerli motosikletler ve bisikletler hediye eden Motobike Istanbul, bu yıl da geleneği bozmuyor. Fuar ziyaretçileri Biletix’ten aldıkları her bir biletle www.motobikeistanbulcekilis.com adresine girip, çekilişe katılarak Ducati, Bajaj, KTM ve SYM motosikletlerin yanı sıra Tetra ve Sedona bisikletleri kazanma şansı yakalayacaklar.
Fuarı destekleyenler
Ekonomi Bakanlığı Alım Heyeti’nin katılımının yanı sıra fuar, MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), BISED (Bisiklet Endüstrisi Derneği),
MOTODER (Motosiklet Sanayicileri Derneği) gibi sektörün önde gelen dernekleri ve KOSGEB tarafından da desteklenmektedir.
Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.
Daha fazla bilgi için: www.motobikeistanbul.com.tr
Trafik Güvenliği Eğitimleri
Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen ‘Velinin Karnesi Nasıl?’ sosyal sorumluluk projesi, 07 Şubat günü İstanbul MEV Koleji Florya Kampüsü’nde devam etti… 2014 ve 2015 Türkiye Ralli Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı ve GP Garage My Team takımından co-pilot Nehir Yılmaz öğrencilere trafik güvenliği ve otomobil […]
Bir Cevap Yazın