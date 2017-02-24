MOTOBIKE ISTANBUL FUARI YENİLENEN YÜZÜYLE KAPILARINI AÇTI

Formula E kendi ilerici rotasında gitmeye devam ediyor: Şasi sağlayıcı Sparks’ın yayınladığı fotoğraflara göre 2018’de araçlar daha da fütüristik tasarımlara sahip olacak. Elektrikli yarış araçlarıyla koşulan Formula E yarışları, Buenos Aires, Hongkong ya da New York gibi metropollerin şehir içi yollarında mücadele ediyor, yarış meraklıları ise sanal ortamlarda gerçek pilotlarla yarışıyor. Sparks’ın fotoğraflarında bilim kurgu […]