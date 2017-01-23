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23 Ocak 2017  

MTV ilk taksiti için son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti için son bir hafta. Vergi miktarları şöyle:

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