MTV ilk taksiti için son hafta

Astra ilk önemli görevinde: Kompakt Opel acaba VW Golf’ün karşısında kendisini kanıtlayabilecek mi? Opel için işler ciddileşiyor. Mokka, Adam veya Karl, yani eğlenceli modeller, Rüsselsheimlı otomobil üreticisinin yeniden ayaklanmasını sağladı. Bunlardan elde edilen küçük başarılar ve markaya sağladıkları sempati faktörü, yeni Astra’nın zeminini hazırladı. Ancak yeni Astra’nın işi gerçekten zor, çünkü ondan, Opel’in nelere kadir […]