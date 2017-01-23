MTV ilk taksiti için son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti için son bir hafta. Vergi miktarları şöyle:
Brisa’da ustalara anlık destek
Brisa, HaynesPro B.V’nin geliştirdiği sistem aracılığıyla, Otopratik ve Propratik servis noktalarında araç bakımı ve tamiri için mekanikerlere ve teknisyenlere anlık destek sağlamaya başladı. Ustalar için özel olarak Türkçe tabanlı geliştirilen yazılım, binek, hafif ticari ve ağır ticari araç gruplarının tamamını kapsıyor. Orijinal ekipman üretici içerikleri referans alınarak oluşturulan program araç bakım ve onarımında karşılaşılan zorlu […]
Bir Cevap Yazın