My Volkswagen ile dijital yolculuk

Volkswagen, Avrupa pazarları için My Volkswagen uygulamasını sundu. Mobil platformlar için sunulan uygulama iOs, Android ve web tabanlı cihazları destekliyor. Kullanıcılara kolaylık sağlamayı ve Volkswagen sahip olma deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen uygulama sayesinde yeni bir arabanın konfigürasyonu veya sipariş durumu ya da serviste yapılan işlemlere ait detaylar takip edilebiliyor.
Seat, SUV segmentine adım atıyor
VW kanatları altındaki İspanyol Seat, SUV segmentine giriş yapmaya hazırlanıyor. Tectra adını alacak olan kompakt model Leon platformu üzerinde yükseliyor. 4.35 m uzunluğa sahip Tectra için dört silindirli motorlara yer verilirken giriş seviyesinde 110 HP gücündeki 1.2 lt’lik benzinli motor bu yıl üçüncü çeyrek itibarı ile Avrupa’da satışa sunulacak.
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