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12 Şubat 2017  

My Volkswagen ile dijital yolculuk

Volkswagen, Avrupa pazarları için My Volkswagen uygulamasını sundu. Mobil platformlar için sunulan uygulama iOs, Android ve web tabanlı cihazları destekliyor. Kullanıcılara kolaylık sağlamayı ve Volkswagen sahip olma deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen uygulama sayesinde yeni bir arabanın konfigürasyonu veya sipariş durumu ya da serviste yapılan işlemlere ait detaylar takip edilebiliyor.

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