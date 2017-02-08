Nissan Şubat kampanyası

13 Global Endüstri Lideri, hidrojenin daha geniş kitlelerce kullanılması için çalışmaları hızlandırma kararı aldılar… Geçtiğimiz yıl tanıttığı hidrojen yakıtlı Mirai ile otomobil dünyasında büyük ses getirmeyi başaran Toyota, bu teknolojinin kısa zamanda yaygınlaşması için bir dizi ortak çalışmaya girdi. Bu amaçla; CO2 salınımı olmayan geleceğin en temiz yakıtı olarak gösterilen hidrojenin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren […]