ODD Gladyatör Ödülleri sahiplerini buldu

Aston Martin’in yenilenen Vantage Serisi’nin önemli modeli dünya ile aynı anda Türkiye pazarına da sunuluyor, bu modeller arasında V8 Vantage ise özellikleriyle öne çıkıyor. Yarış otomobillerinden esinlenilerek tasarlanan Aston Martin V8 Vantage daha keskin ve güçlü hale gelirken, yapılan iyileştirmelerle aracın dinamizmi, sürüş stili ve performans değerleri güçlendirilmiş. Vantage V8, 7 ileri vitesli Sportshit II […]