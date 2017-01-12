ODD Gladyatör Ödülleri sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin yedincisi çekişmeli bir finale sahne oldu. 5 Ocak gecesi The Grand Tarabya Otel’de gerçekleşen geleneksel gecede toplam 19 dalda ödüller sahiplerini buldu.
Pazar 1 milyona yaklaştı
2016 otomotiv sektörü pazar rakamları da aynı gecede açıklandı. Buna göre 2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 756 bin 938 adedini (% 4.32 artışla) otomobil, 226 bin 782 adedini ise (%6.45 düşüşle) hafif ticari araç satışları oluşturdu.
Bir Cevap Yazın