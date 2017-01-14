Ödüllü Navara’dan özel versiyon

Nissan, ödüllü Navara pick-up’ın yeni bir özel versiyonunu piyasaya sürdü. Kamyonette, bir dizi ilave ekstralar, zaten yüksek standartta olan spesifikasyona eklendi.
Trek-1 takviyeli araç, ilk kez Brüksel Motor Show’da yerini aldı. Ad, Kuzey İspanya’daki Navarre Çölü’nden esinlenen Nissan Navara,
zorlu ‘her yere gidebilir’ yetenekleri ve açık ve kapalı yol üzerindeki olağanüstü performansı sayesinde Uluslararası Toplama Ödülü’ne sahip bir araç.
Akıllı “kontrol” teknolojileri ile paketlenmiş olan Navara, iş ve eğlence amaçlı birçok özelliğe sahip.
Navara Trek-1, çift kabin gövde stilinde sadece 1.500 örnek olarak Avrupa piyasasında satılacak.
Opsiyonel özellikler olarak, siyah spor stil barları, üst tarafa takılı iki ileri öne bakan LED spot lambası da bulunuyor.
Trek-1 , iki çarpıcı dış renkte hazırlandı: yeni-Navara Sedefli Beyaz ve Siyah Metalik. Altı vitesli manuel şanzıman isteyen müşteriler, 2.3 litrelik çift turbo dizel motorun 160 PS veya 190 PS sürümlerini tercih edebilirken, yedi vitesli otomatik şanzıman isteyenler 190 PS’yi seçebilir. Tüm versiyonlar standart olarak ‘isteğe bağlı’ dört tekerden çekiş imkanı sunuyor.
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