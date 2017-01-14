Ödüllü Navara’dan özel versiyon

2.0L e-Xdi200 Aktif Dizel Motor’lu Korando Sport’da kampanya başladı.75.750 TL’den başlayan fiyatlarla Korando Sports’u şimdi alıp, 3 ay sonra ödemeye başlanıyor ya da 50.000 TL için 24 ay %0,97 faiz kampanyasından faydalanılıyor. SsangYong alanlara, Sahsuhvaroğlu, yapılan sözleşme ile dört yıl içinde araçlarını hangi dönemde hangi bedel ile geri satabileceğini garantileyerek geri alım güvencesi veriyor.