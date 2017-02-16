Opel Insignia Grand Sport

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İNOVASYON PROJELERİ İLE GELECEĞİ HAZIRLAYAN OTOKOÇ OTOMOTİV, 2016 YILINI 5,3 MİLYAR TL CİRO İLE KAPATTI. 2017 YILINDA %16 ARTIŞLA 6,2 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYOR Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattı. Türkiye’nin en büyük 31. şirketi Otokoç Otomotiv, 69 bin […]