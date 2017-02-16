Opel Insignia Grand Sport

Alman Opel, amiral gemisi Insignia modelini Insignia Grand Sport adıyla yenilemeye hazırlanıyor. Hem hafifleyen, hem de büyüyen yeni Insignia, Mart 2017’de Cenevre Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra, yıl ortasında Türkiye pazarına sunulacak.
Opel’in amiral gemisi olarak marka bayrağını taşıma görevini 2008’den beri devam ettiren ve bugüne kadar 900 bin adet üretilen Insignia, bu önemli görevi halefine devretmeye hazırlanıyor. Şimdikinden daha büyük ama daha hafif olarak geliştirilen yeni Insignia; 2017’nin Mart ayında gerçekleşttirilecek olan Cenevre Fuarı’nda tanıtılacak. Aracın Türkiye pazarına ise Haziran 2017 tarihinde ithal edilmesi planlanıyor.
Insignia Grand Sport ismiyle tanıtılacak olan ikinci nesil Insignia, ilk etapta 5 kapılı sportif görünümlü bir liftback ve Sports Tourer isimli bir station wagon gövde seçeneğiyle pazara çıkacak. Opel’in Satış ve Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Peter Kuspert’e göre, Türkiye pazarında çok tutulan Sedan gövde versiyonu ilk başlarda olmayacak. Lansmanın ardından ise sedan gövde seçeneğinin sunulup sunulmayacağına marka yönetimi, farklı pazarlardan gelen yorum ve taleplere göre karar verecek.
Gizli rotalarda test ettik
Yeni Insignia’nın elde üretilen ilk prototiplerini, geliştirme mühendisleriyle birarada, kamuflajlı haliyle deneme fırsatı bulduk. Almanya’nın Saarland bölgesindeki gizli rotalarda, yeni Insignia’nın, hem 1.5 lt turbo benzinli (165 HP), hem de 2.0 lt (250 HP) turbo benzinli 4×4 versiyonlarını, 6 ileri manuel ve 8 ileri yeni otomatik şanzımanla kullandık. Hatta yeni Insignia’yı, Almanya Fransa sınırındaki köy yollarında, mevcut modelle karşılaştırma imkanı da bulduk. Gece sürüşlerinde ise Insignia’nın, bir kademe daha da geliştirilmiş olan Advanced IntelliLUX LED Matrix akıllı far sisteminin, gece yolculuklarında yarattığı avantajı da yaşama şansına sahip olduk.
2009’da Yılın Otomobili oldu
Insignia Grand Sport’a geçmeden hemen önce, mevcut modelin tarihçesine de kısaca bakmak gerekiyor. Çünkü Insignia, Opel Omega’nın bantlardan düşmesiyle, markanın amiral gemisi haline gelen Vectra’nın yerini alan ve 2008’den beri bu önemli sorumluluğu üstlenen bir model. 2008’de yeni bir çağın başlangıcı olarak adlandırılan ve Opel Baştasarımcısı Marc Adams tarafından başlatılan yeni bir tasarım akımını temsil eden Insignia, 2009’da Yılın Otomobili ödülünü de aldı. Bu model genel tasarımıyla beğenilmesine rağmen, ağırlık, iç mekan genişliği ve karmaşık kokpit düzenlemesi konularında eleştiriler alıyordu.
Monza konseptinden ilham aldı
2013’te yapılan makyajla bu unsurlar kısmen iyileştirildi. Ancak 2013’te bir diğer önemli konu daha vardı; Opel Monza Concept isimli bir kavram otomobil görücüye çıktı. İşte bu Monza Concept, 2017’de pazara sunulacak olan yeni Insignia Grand Sport’un da habercisi idi. Bu konsept araçta iç mekan genişletilmiş, toplam ağırlık hafifletilmiş, iç mekanda bağlanabilirlik özellikleri artırılmış ve yeni bir atletik dizayn uygulanmıştı. Daha sonrasında bu dizayn anlayışı yeni Astra’da da kullanıldı.
Büyürken hafifledi
Yeni Insignia Grand Sport’u tasarlarken Opel, aracın boyutlarını orta sınıftan orta üst sınıfa taşımaya, böylece Premium boyutları, Premium kalitesiyle ama erişilebilir fiyata sunmaya çalışacak. Daha önce yeni Astra’da da kullanılan Epsilon E2 platformunda geliştirilen yeni Insignia’nın boyu 55 mm artarak 4897 mm’ye ulaşmış, yani 5 metre sınırına sadece 10 cm kalmış. Öte yandan dingil mesafesi ise 92 mm uzamış ve 2829 mm’ye ulaşmış. Toplam genişlik 7 mm, ön ve arka iz açıklıkları 11 mm artmış. Arkada diz ve omuz mesafesi ise 25 mm genişlemiş. Toplam yükseklik ise 29 mm aşağıya çekilmiş, benzer şekilde sürüş yüksekliği de 30 mm alçaltılmış. Boyutlarda tüm bu geliştirmeler yapılırken, aracın ağırlığı bazı versiyonlarda 175 kg’a kadar hafifletilmiş.
Yani 2017’de, daha uzun, basık ve çok daha hafif bir Insignia ile karşı karşıya olacağız.
Yeni nesil motorlar
Opel Başmühendisi Dr. Matthias Alt, Insignia Grand Sport’ta sadece yeni nesil motorlara yer vereceklerini söylüyor. Benzinli motorlarda güçler 140 ile 250 HP arasında, dizel motorlarda ise 110 ile 170 HP arasında değişecek. Ayrıca arkada 5 kollu bağlantılı süspansiyon, elektro hidrolik kontrollü ve aktif tork dağılımına sahip yeni bir 4×4 sistemi, 8 ileri otomatik şanzıman ve Flex-Ride şasi de üst modellerde yer alacak. Dr. Alt, yeni 1.5 lt’lik turbo benzinli motoruna çok güveniyor. Bu alüminyumdan üretilen yeni motor 165 HP güç, 250 Nm tork üretiyor. Bu motor yeni bir 6 ileri oranlı manuel vitesle de kombine edilmiş. Ayrıca 2.0 lt, 250 HP’lik turbo benzinli motor da yeni bir ünite. Bu motorla birlikte yeni nesil 8 ileri oranlı otomatik şanzımana yer verilmiş.
Sürüş izlenimleri
Yeni Opel Insignia’nın elde üretilen prototiplerini Opel mühendisleriyle birlikte Almanya Fransa sınırındaki gizli rotalarda kullandık. Mevcut Insignia ile yeni modeli karşılaştırma fırsatı da bulduk. İç hacmin genişlemiş olması önemli bir avantaj getirmiş. Ayrıca iç mekandaki sade düğme konsepti ve kaliteli malzeme kullanımı Premium algısını artırmış. Arabada yapılan hafifletme özellikle 165 HP’lik 1.5 lt’lik benzin motorlu versiyona önemli bir canlılık getirmiş. 2.0 lt 250 HP’lik turbo benzinli versiyon ise yeni otomatik şanzıman ve yeni AWD sistemi sayesinde güvenli ve konforlu bir kullanım sunuyor. Advanced Intellilux LED Matrix farları da gece sürüşlerinde denedik. Yeni sistemde 16 yerine 32 LED modülü ve 2 tane uzun hüzmeli projektör kullanılmış. Uzun hüzmeli farların aydınlatma mesafesi 400 metreye ulaşıyor. Artırılmış LED modülleri çevre görüşünde ve viraj dönüşlerinde daha etkili bir aydınlatma sağlıyor.
SONUÇ
Yenilenen Insignia, Grand Sport adını alacak. Yeni model hem büyüyecek, hem de diyet yapacak ve 175 kg’a kadar hafifleyecek. Opel, yeni Insignia ile tasarım anlamında, Audi A5, BMW 4 Gran Coupe tarzı 5 kapılı Premium modellerle rekabet etmek istiyor. 2017 ortasında pazara çıkacak olan modelde 5 kapılı hatchback ve station wagon karoserler yer alacak. Yeni motorlar arasında 1.5 lt turbo benzinli bir ünite de yer alıyor. Ayrıca yenilik listesinde yeni manuel ve otomatik şanzımanlar da var.
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