Opel Insignia Sports Tourer: Daha büyük ve hafif

Tamamen yenilenen Opel Insignia Sports Tourer coupeleri hatırlatan sportif hatlarıyla kesinlikle iyi görünüyor. Yeni station daha geniş bir iç mekanın yanında, 1640 lt ile öncüsünden 100 lt daha fazla bagaj hacmi de sunuyor. LED-Matrix farlardan en modern asistan sistemlere, gelişmiş bağlanabilirlik kabiliytinden head-up göstergeye kadar birçok ileri teknolojiye sahip olan yeni Sports Tourer’da 8 ileri oranlı otomatik şanzıman, 360 derece görüş sağlayan kamera sistemi ve Torque Vectoring sistmli 4×4 sistemi ilk kez kullanılacak. Bir diğer önemli gelişme ise, hafif üretim teknikleri sayesinde ağırlıkta elde edilen 200 kg’a varan ağırlık tasarrufu.
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