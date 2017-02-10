Opel Insignia Sports Tourer: Daha büyük ve hafif

Japon INFINITI, dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Detroit Otomobil Fuarı sergilenen QX50 Concept ile orta boy SUV segmentinde yer alacak aracını gün ışığına çıkaran INFINITI, 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil edecek. QX50 Concept, dünyada bir ilk olan VC-Turbo (değişken sıkıştırma oranlı) motorla […]