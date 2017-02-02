Otomobil Pazarı %10, Hafif Ticari Araç Pazarı %3 Arttı

Köklü geçmişiyle klasikleşmiş bir Amerikan otomobil efsanesi olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile tüm dünyaya ün salmış Ford Mustang şimdi Türkiye yollarında Ford, Amerikan efsanesi yeni Ford Mustang ile Türkiye’de otomobil tutkunlarını büyülemeye hazırlanıyor. Her dönem efsane stilini koruyan ve nefes kesen performansını Ford’un ileri teknolojileriyle birleştirerek Türkiye yollarına çıkacak olan Ford Mustang, […]