Otomobil Pazarı %10, Hafif Ticari Araç Pazarı %3 Arttı

2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35.323 adet oldu. 32.713 adet olan 2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %7,98 oranında arttı. 2017 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,98 arttı ve 25.689 adet oldu.
2016 yılı Ocak ayında 23.358 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ocak ayına göre %2,98 arttı ve 9.634 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 9.355 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,1 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %18,2 artış yaşanırken, 2000cc üstü otomobillerde %31,4 azalış izlendi. 2017 yılı Ocak ayında 1 adet elektrikli ve 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9.277 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı %59,98’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %59,50’ye yükseldi. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %86,08’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %54,13 pay alan C (13.905 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%46,99 pay, 12.072 adet) oldu. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %66,52 pay ile Van (6.409 adet), ardından %12,35 pay ile Kamyonet (1.190 adet), %12,27 pay ile Pick-up (1.182 adet) ve %8,85 pay ile Minibüs (853 adet) yer aldı.
Bir Cevap Yazın