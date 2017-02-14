Peugeot Opel’i satın alabilir

General Motors’un sahibi olduğu Vauxhall ve Opel markaları, Fransız otomobil devi Peugeot’ya satılmak üzere. Bugüne Avrupa’da kadar yapılan en büyük ikinci anlaşma olacak denilen satış, şimdilik resmen doğrulanmasa da, aksi bir açıklama da yapılmıyor.
Peugeot’un sahibi olan PSA Group’daki hisseler, şimdiden 5 kat değer kazanmış durumda.Anlaşma gerçekleşirse, Peugeot, yine de lider Volkswagen’in gerisinde kalacak, ancak Renault’yu geçerek, pazarın yüzde 16’sına sahip olacakCitroen markasını da kontrol eden Peugeot, bir devlet kurtarma anlaşması sonrasında yüzde 14’lük hissesini devlete devretmişti.GM ve PSA’nın zaten yeni bir SUV üretmek için ortak bir girişim vardı. Anlaşmadan sonra bu girişimin ne olacağı da merak konusu.Peugeot’un performansının kötüleşmesi sonucu, küresel finansal krizinin bir sonucu olarak 2009’da iflas ilan eden GM, 2013’te 250 milyon avroluk hisse satışı yapmıştı.GM’in Avrupa’daki operasyonları ABD’li otomobil üreticisi için hep sorunlu oldu. Bu ayın başlarında şirket güçlü genel finansal sonuçlar bildirmişti ancak Vauxhall ve Opel’den kazanç sağlama konusunda umutlu olmadığını da açıklamıştı. GM 15 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da kar sağlayamadı.Şirket ayrıca 2017 için Brexit’le ilgili kayıplardan 300 milyon dolarlık bir tahmini öngörmüş ve 2016’da sterlinin dolar karşısında değer kaybından dolayı benzer bir etkiye sahip olduğunu belirtti.
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