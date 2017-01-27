PEUGEOT’dan E-ticarette büyük adım

Peugeot, İngiltere’de başlattığı web’den satış sistemiyle, gerçek anlamda ilk otomobil ticaretini gerçekletiriyor. Siteden yapılan alışveriş, finans dahil 30 dakikada tamamlanıyor.
Peugeot, gerçek anlamda online otomobil satışını İngiltere’de başlattı. Şirketin kurduğu web sitesinden, parça değişiminden, finans sağlamaya kadar, her türlü hizmet veriliyor. Otomobil satışı konusunda, dünya çapında e-ticaret başlatan Peugeot, bütün işlemleri, başka bir yere yönlendirmeden tek bir site üzerinde gerçekleştiriyor. Sitede, istediğiniz otomobili tasarlayıp, finansı sağladıktan sonra, düşünme süresi olarak, seçtiği otomobili uzunca bir süre kaydederek, saklayabiliyor.
Web sitesinde, bütün otomobilleri gezmek, özelliklerini öğrenmek, istenilen paketleri eklemek ortalama 30 dakika sürüyor. Finans belgelerini tamamlamak için de bir bayi ziyaret etmeye kalmadan “Evde satın alın” özelliğiyle öne çıkan site için Peugeot İngiltere Genel Müdürü David Peel “ E-ticaret sistemimizin lansmanı, Birleşik Krallık otomotiv endüstrisi için büyük bir adımdır. Perakende ticaret, son yıllarda inanılmaz ve ölçülemez bir şekilde yükseldi. “
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