PEUGEOT’dan E-ticarette büyük adım

Yeni Hilux, artık gösterişli SUV piyasasında bile bir seçenek oluşturuyor!.. Fotoğraflar: Ertuğrul Balıkçıoğlu Bir motorlu araç düşünün, Corolla’dan sonra en çok satılan Toyota olsun… Kuzey Kutbu’ndan Antartika’ya, Dakar Rallisi’nden yanardağlara kadar dayanıklılığını ve kullanışlılığını kanıtlamış olsun… Evet, o bir Pick-Up!.. Logosu Toyota ve ismi Hilux!.. Yeni Hilux, yarım asırdır üretiliyor ve şimdi 8’nci nesline ulaşıyor… […]