Porsche’den Cenevre’de dünya prömiyeri

Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Panamera Ailesi’nin en yeni iki üyesinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Panamera Sport Tourismo, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olarak öne çıkıyor. Panamera Turbo S E-Hybrid ise 550 HP güç üreten V8 motoru ile 136 HP’lik elektrikli motoru birleştiriyor ve Panamera Ailesi’nin en güçlü modeli olarak konumlanıyor
Porsche Cenevre Otomobil Fuarı’nda, lansmanı geçen yıl gerçekleştirilen yeni Panamera Ailesi’nin en yeni iki üyesini ilk kez beğeniye sunuyor. Dünya lansmanı yapılacak modellerin ilki, Panamera Sport Tourismo.
404 kW/550 hp’ye kadar güç sunan Sport Turismo, geniş bagaj kapağı, alçak yükleme kenarı, artırılmış bagaj bölmesi alanı ve 4+1 oturma düzeniyle günlük kullanışlılığın ve maksimum esnekliğin mükemmel birleşimini sunuyor.
Yeni Sport Turismo, üç arka koltuğa sahip olan ilk Panamera… İki dış koltuk, bağımsız koltuklar haline geliyor (model hattının, maksimum yolcu konforuna sahip sportif bir performans sunma iddiasıyla uyumlu olarak) ve böylece arkada bir 2+1 yapılandırması oluşturuluyor, Panamera Sport Turismo ayrıca seçenek olarak, arkada iki elektrikle ayarlanabilir bağımsız koltuğa sahip dört koltuklu bir yapılandırmayla da sunulabiliyor.
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