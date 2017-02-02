Amerikan RAM markası Detroit Fuarı’nda sergilediği yeni RAM 1500 Rebel Black modelini Mart ayında piyasaya verecek. 1500 Black versiyonu isminden de anlaşılacağı gibi tamamen siyah renkteki dış gövde elemanlarıyla donatılmış. Ayrıca iç mekanda da yine siyah renkte detaylara yer verilmiş. 45.500 USD’lık fiyat etiketine sahip olan 1500 Rebel Black tam bir off-road canavarı. 4×4 çekiş sistemi opsiyonuna ilave olarak 33 inçlik devada off-road lastikleri ve havalı süspansiyon da Rebel’i amansız bir off-road ustası haline getiriyor.
RAM 1500 Rebel Black’te 5,7 litrelik HEMI V8 (395 HP) veya 3,6 litre hacimli V6 (305 HP) Pentastar motorları kullanılıyor. Her iki motor da 8 ileri oranlı, TorqueFlite isimli otomatik şanzımanla kombine ediliyor.
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