RAM 1500 Rebel Black

Chevrolet bu yılın son çeyreğinde yeni Camaro için 1LE yarış pisti donanımını sunuyor. Manuel şanzımana sahip 6 ve 8 silindirli motor seçeneklerinde yürüyen aksam pistlere uygun bir ayar ile sunulacak. V6 Coupe versiyonunda V8’de yer alan süspansiyon ve stabilizatör gibi parçalar kullanım görecek. Alüminyum jantlara özel üretim lastikler, Brembo frenler ve kilitli diferansiyel diğer yenilikler […]