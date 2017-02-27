RENAULT, ALPINE VE DACİA YENİLİKLERİYLE CENEVRE’DE

Günümüz gençliği otomobil üreticileri için bir bulmaca gibi… Bir zamanların statü sembolleri heybetli HP canavarları, yerlerini en yeni akıllı telefon ve en hızlı tablet bilgisayarlara bıraktı. Ancak Mercedes’in “Generation Z” adını verdiği, 1995 sonrası doğumlu kuşağını, kaybetmeye hiç niyeti yok. Tokyo Fuarı’nda sergilenen Vision Tokyo konsepti, Alman markanın gençliği doğru anladığını, dijital kuşağın otomobillerden neler […]