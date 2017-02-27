RENAULT, ALPINE VE DACİA YENİLİKLERİYLE CENEVRE’DE

Renault, Alpine ve Dacia, 7-8 Mart’ta basın günleri düzenlenecek 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’na hazırlanıyor.
Renault Cenevre’de Yeni Captur’ün ilk gösterimini gerçekleştiriyor.
Renault standında kapsamlı bir crossover serisi ve bir elektrikli otomobil sürprizi hazırlanıyor.
Alpine, yepyeni seri üretim modelinin dünya prömiyeri ile geri dönüşünü kutluyor.
Dacia Yeni Logan MCV Stepway’i ve yeni limited edition versiyonlarının lansmanını gerçekleştiriyor.
Cenevre’de prömiyeri gerçekleştirilecek olan Yeni Captur, artık daha da sıra dışı bir stil ve yeni teknolojiye sahip. Yeni Koleos ve Alaskan, Cenevre Otomobil Fuarı’nı takiben Avrupa pazarında 2017’de pazara sunuluyor olacak.
Avrupa’nın öncü ve lider elektrikli otomobil markası olan Renault, Cenevre için bir elektrikli otomobil sürprizi hazırlıyor
Alpine, Cenevre Otomobil Fuarı ile geri dönüyor ve yepyeni seri üretim modelinin dünya prömiyeri ile geri dönüşünü kutluyor.
Dacia Yeni Logan MCV Stepway’i ve yeni limited edition serilerini lanse ediyor.
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