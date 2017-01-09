Renault Clio

Yeni Audi A4, formunun zirvesindeki BMW 3’e, Skoda Superb’e ve Jaguar XE’ye meydan okuyor. Bir klasiğe hoş geldiniz: Audi BMW’ye, A4 3 Serisi’ne karşı. Ya da bu yazımızda: Yepyeni, yeni makyajlanana karşı! Ancak bu kez yarışta iki meydan okuyan daha var: Jaguar XE ve Audi’nin yakın akrabası Skoda Superb. Kesin olan tek şey, bu […]
Bu Jaguar 2015 model, şasi numarası ise 1963 model. El işçiliğiyle üretilen aracın fiyatıysa 1 milyon Euro’dan fazla. Gerçek mi, değil mi? O bir orijinal mi, yoksa sahte mi? Ya da yumuşak bir deyişle bir replika mı? Yoksa ben mi saçmalıyorum? Kesin olan tek şey, aklımın gittikçe daha fazla karıştığı. Yoksa Lord Karmaşa mı oldum? […]
2015 TOSFED Rallikros Kupası’nda sezonun ilk 2 yarışı, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından, Bursa İznik Gölü kenarında yer alan Orhangazi parkurunda düzenlendi. Bursalı sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve her eleme turunu nefeslerini tutarak izlediği organizasyon, otomobillerin motor hacimlerine göre belirlenen 3 ayrı kategoride koşuldu. Her kategoride 4 ayrı […]
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