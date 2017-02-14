AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  Renault Grubu 2016 yılı rekor finansal sonuçlar
14 Şubat 2017  

Renault Grubu 2016 yılı rekor finansal sonuçlar

TOTEM D’ACCUEIL RENAULT

Şirket, 1 milyar 243 milyon € ciro ve yüzde 6.4 faaliyet karlılığı açıkladı

  • • Ciro yüzde 13.1 artışla 51 milyar 243 milyon € oldu
  • • Otomobil satışları yüzde 13.3 artışla 3 milyon 180 bin adet oldu
  • • Grubun faaliyet karı 3 milyar 282 milyon € olup, yüzde 38.2 oranında arttı, bu da cironun yüzde 6.4’ü oldu, bu oran 2015’de yüzde 5.21 idi
  • • Otomobil faaliyet karı 2 milyar 386 milyon €  olup, yüzde 54.3 oranında arttı
  • • Grubun faaliyet karı 3 milyar 283 milyon €  oldu (+yüzde 50.9)
  • • Bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 638 milyon €  oldu (2015’teki 1 milyar 371 milyon €’ya karşılık).
  • • Net kar 3 milyar 543 milyon €  olup, yüzde 19.7 oranında bir artış söz konusu, bu da cironun yüzde 6.9’una denk geliyor
  • • Otomobilde işletme nakit fazlası 1 milyar 107 milyon €  oldu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.