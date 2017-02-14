Renault Grubu 2016 yılı rekor finansal sonuçlar

Neredeyse 996 Turbo S kadar güçlü olan GTS, “normal” Carrera’lardan daha güçlü ve sert ayarlara sahip. Bu sayete GTS, GT3 ile RS türevleri arasında yer alacak. Mart 2017 itibariyle 911 GTS, 5 versiyon ile piyasaya çıkacak.991 Serisi’ndeki atmosferikten turbo beslemeli motorlara geçişten (3.0 lt’lik boxer, 450 HP) de nasibini alan GTS’te tasarım olarak öncüsünün tarzına […]