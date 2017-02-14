Renault Grubu 2016 yılı rekor finansal sonuçlar

Şirket, 1 milyar 243 milyon € ciro ve yüzde 6.4 faaliyet karlılığı açıkladı
- • Ciro yüzde 13.1 artışla 51 milyar 243 milyon € oldu
- • Otomobil satışları yüzde 13.3 artışla 3 milyon 180 bin adet oldu
- • Grubun faaliyet karı 3 milyar 282 milyon € olup, yüzde 38.2 oranında arttı, bu da cironun yüzde 6.4’ü oldu, bu oran 2015’de yüzde 5.21 idi
- • Otomobil faaliyet karı 2 milyar 386 milyon € olup, yüzde 54.3 oranında arttı
- • Grubun faaliyet karı 3 milyar 283 milyon € oldu (+yüzde 50.9)
- • Bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 638 milyon € oldu (2015’teki 1 milyar 371 milyon €’ya karşılık).
- • Net kar 3 milyar 543 milyon € olup, yüzde 19.7 oranında bir artış söz konusu, bu da cironun yüzde 6.9’una denk geliyor
- • Otomobilde işletme nakit fazlası 1 milyar 107 milyon € oldu
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