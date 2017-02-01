Rock yıldızı süper otomobilini sattı

Ünlü Rock grubu Aerosmith’ın yıldızı Steven Tyler, çok sevdiği ve sadece 5 adet üretilen Hennessey Venom GT Spyder’ını açık artırmayla sattı. Yıldızın 2013 yılında 1.1 milyon dolara satın aldığı bu süper sporcu, Barrett-Jackson açık artırma kuruluşu tarafından 800 bin dolara satıldı. Tyler bu parayı, kötü muameleye maruz kalmış kadınlara yardım eden “Janie’s Fund” adlı vakfının çalışmaları için kullanacağını açıkladı. Venom GT Spyder’ın etkileyici karoserinin altında görev yapan 7.0 lt’lik çift turbolu V8, 1200 HP güç ve 1155 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanlı aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 2.7 sn, maksimum hızı ise 445 km/s olarak açıklanıyor.
Honda’nın hibrid roketi ateşlendi
Sportif Japon otomobillerini sevenlerin yüzleri gülmeye başlamıştır herhalde. Çünkü Honda, efsanevi modelini hayata döndürüyor. Yeni NSX de aynı ilk model gibi görünüyor: Bıçak gibi keskin! Yeni NSX asfaltı 4 tekerleğiyle birden kazıyor, çünkü bu ortadan motorlu süper sporcu, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip: İki elektromotor ön tekerleğe güç aktarırken, üçüncü bir elektromotorla desteklenen 3.5 lt’lik […]
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