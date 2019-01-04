AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  S Serisinin halefi gibi
4 Ocak 2019  

S Serisinin halefi gibi

Yüksek satış rakamlarıyla dikkat çeken C Serisi, yapılan kapsamlı makyajla birlikte, büyük ağabeyi S Serisi’nden aldığı teknolojilerle bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Devamı Auto SHOW Ocak sayısında.

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