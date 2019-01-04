S Serisinin halefi gibi

İngiliz markası Aston Martin, Vantage Serisi’nin, V8 ve V12 Vantage S modellerinin Red Bull Racing versiyonlarını tanıttı. Bu üç koleksiyonluk model, markanın alt birimlerinden olan ve özel tasarımlar yapan Q by Aston Martin tarafından tasarlandı. Aston Martin’in, Red Bull Racing pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen ile yaptığı anlaşma sonrası, iki markanın işbirliğini kutlamak için […]