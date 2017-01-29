AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  Sayılarla yeni Ford GT
29 Ocak 2017  

Sayılarla yeni Ford GT

Yeni GT’yi uzun zamandır basında görsek de kesin teknik özellikleri açıklanmamıştı. Bu tavrından vazgeçen Ford’un yaptığı açıklamaya göre yeni GT’nin 3.5 lt’lik EcoBoost motoru 656 HP güç ve 745 Nm tork üretiyor. Bu da 348 km/s’lik maksimum hız için yeterli. 4.76 m uzunluğa ve 2.24 m genişliğe (aynalar dahil) sahip olan bu süper sporcunun kuru ağırlığı ise sadece 1385 kg. Ford’un iddiasına göre GT, rakiplerinden daha hızlı: Calabogie Motorsports Park Pisti’nde elde ettiği 2:09,08 dk’lık süre, McLaren 675LT (2:10,08) ve Ferrari 458 Speciale’den (2:12,09) daha iyi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.