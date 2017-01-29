Sayılarla yeni Ford GT

Yeni GT’yi uzun zamandır basında görsek de kesin teknik özellikleri açıklanmamıştı. Bu tavrından vazgeçen Ford’un yaptığı açıklamaya göre yeni GT’nin 3.5 lt’lik EcoBoost motoru 656 HP güç ve 745 Nm tork üretiyor. Bu da 348 km/s’lik maksimum hız için yeterli. 4.76 m uzunluğa ve 2.24 m genişliğe (aynalar dahil) sahip olan bu süper sporcunun kuru ağırlığı ise sadece 1385 kg. Ford’un iddiasına göre GT, rakiplerinden daha hızlı: Calabogie Motorsports Park Pisti’nde elde ettiği 2:09,08 dk’lık süre, McLaren 675LT (2:10,08) ve Ferrari 458 Speciale’den (2:12,09) daha iyi.
50 yıl sonra, yeniden
Fiat’ın üstsüz modeli Spider 50 yılın ardından yeniden vücuda geldi. Üstelik roadser “usta”sı Mazda MX-5’in zemini üzerinde!.. Fiat 124 Spider, efsane ismini değiştirmeden modern halini gösteriyor. Orjinal Spider formunu yepyeni bir İtalyan tasarımıyla birleştiren yeni 124 Spider’ı geçtiğimiz Ekim ayında Torino’daki Fiat Centro Stile Officina 83’te ilk kez gördüğümüzde, Fiat markasının tasarım alanındaki büyük başarılarını […]
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