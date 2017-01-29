Sayılarla yeni Ford GT

2014 yılı yapımı Need for Speed filminde rol alan araçlardan biri olan, sarı renkli, GTA Spano marka süperspor otomobili 1.5 milyon Euro fiyatla satışa çıkıyor. Bu araç, iki yıl önce yapılan, filmin Hollywood’daki galasında, kırmızı halı geçişinde de yer almıştı. İspanyol yapımı süpersporcu GTA Spano etkileyici teknik özellikleriyle hız meraklıları ve koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. 8 […]