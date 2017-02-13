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13 Şubat 2017  

Skoda Citigo güncellendi

Çek üretici Skoda’nın A segmentindeki otomobili Citigo güncellendi. Güncelleme daha çok aracın ön bölümü ve iç mekanında yoğunlaşmış. Ön tasarımda kaput, radyatör ızgarası, tampon ve sis lambaları  değişime uğrayan bölümler arasında. Ayrıca sis lambalarına viraj lambası görevi de eklenmiş. İç mekanda ise gösterge paneli ve çok fonksiyonlu direksiyon simidi yenilenen parçalar arasında. Arabada, yolcu koltuğu altına yerleştirilen şemsiye gibi aklıcı detaylar da düşünülmüş. Cenevre Fuarı’nda görücüye çıkacak olan yenilenmiş Citigo’da 3 silindirli ve benzinli 2 farklı motor yer alıyor. Motor güçleri ise 60 ve 75 HP.

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