Skoda’da 2016 Avantajları

Skoda, 2016 avantajlarını Şubat ayında da sunmaya devam ediyor. Uygun ödeme koşullarını geniş ürün yelpazesiyle buluşturan marka, Türkiye geneline yayılmış tüm Skoda Yetkili satıcılarında bu avantajları sunuyor. Şubat ayı boyunca otomobil satın almak isteyenlere, hayallerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Her zevke uygun model seçenekleri
Skoda, ürün yelpazesinde birçok farklı segmentten modelle beklentilerin üzerine çıkmayı başarıyor. Şubat ayı sonuna kadar Fabia ile Yeti modelleri 2.000 TL ve Rapid & Rapid SB, Octavia modellerine 3.000 TL’lik özel fiyat avantajıyla ulaşmak mümkün olacak. Octavia’nın yeni 1.0 litre motoru da bu kampanya içerisinde yer alıyor.
Türkiye’de Yılın Otomobili’nde büyük avantajlar
Türkiye’de OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından yılın otomobili seçilen Superb’e de Şubat ayındaki özel avantajlarla ulaşmak mümkün olacak. Superb’in 1.4 TSI ve 1.6 litre TDI motorlu Prestige versiyonlarında 6.000 TL, 2.0 TDI ve 2.0 TSI modellerinde ise 7.500 TL özel fiyat avantajı sunuluyor. Ayrıca bunların haricinde diğer tüm Superb modellerinde de 4.000 TL’lik özel fiyat avantajı bulunuyor.
Yüzde 0 faiz avantajı
Yeni bir Skoda satın almak isteyenler, uygun fiyatların yanı sıra yüzde 0 faiz avantajından da yararlanabiliyorlar. Kampanya dahilindeki fiyat indirimlerine ek olarak tüm modellerde geçerli olmak üzere ŠKODA Finans ile 15.000 TL 9 ay yüzde 0 faiz imkanından yararlanılabilecek.
Bir Cevap Yazın