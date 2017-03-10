Skoda’da bahar kampanyası başladı

Koreli Kia’nın artık ucuz markalıkla da ağır başlı modellerle de pek ilgisi kalmamaya başladı. Bunun en ciddi kanıtı ise Stinger. Detroit’te görücüye çıkan bu şık ve dinamik tasarımlı sedan, 4.83 m uzunluğa ve 1.87 m genişliğe sahipken, yüksekliği sadece 1.40 m. Keskin hatları, coupeleri andıran tavanı ve burnundaki büyük hava girişleriyle dinamizmin altı çizilen otomobil, […]