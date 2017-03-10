Skoda’da bahar kampanyası başladı

Skoda’da Mart ayının gelmesiyle birlikte bahar kampanyaları başladı. Geniş ürün yelpazesini uygun ödeme koşullarıyla buluşturan Skoda, Türkiye geneline yayılmış 39 Yetkili Satıcısı’nda bu avantajları sunuyor. Skoda’nın bahar avantajlarıyla birlikte sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler, istedikleri modele daha kolay ulaşabilecekler.
Octavia’da 6 bin TL’ye varan avantajlar
“Markanın Kalbi” konumunda bulunan ve global alanda da Skoda’nın en çok satan modeli olan Octavia’nın sınırlı sayıda bulunan TSI Style DSG modelinde 6 bin TL’lik fiyat avantajı sunuluyor. 2017 model Octavia’lara ise 3 bin TL’lik fiyat avantajıyla ulaşmak mümkün olacak.
2017 model Fabia’da 3 bin TL’lik kampanya avantajı, Rapid, Rapid Spaceback ve Yeti modellerinde ise 1.000 TL’lik avantaj sunuluyor. Ayrıca müşteriler, ŠKODA Finans ayrıcalığı ile 30 bin TL kredi tutarı, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.
Türkiye’de Yılın Otomobili’nde avantajlar devam ediyor
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yılın otomobili seçilen Superb’de Mart ayında da uygun ödeme koşulları sunuluyor. Superb modellerinde 2 bin TL fiyat avantajına ek olarak Superb Active 1.6 TDI 120 PS DSG versiyonunda 6 ay vade yüzde 0 faiz ile 50 bin TL’lik kredi imkanını kullanmak mümkün olacak.
MTV ilk taksiti için son hafta
Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksiti için son bir hafta. Vergi miktarları şöyle:
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