Nissan CES 2017 kapsamında otonom sürüşe giden yolda önemli birer yapı taşı olan yenilikler ve işbirliklerini de açıkladı. Nissan tarafından NASA teknolojisiyle geliştirilen Sorunsuz Otonom Sürüş (Seamless Autonomous Mobility – SAM) çok daha kısa sürede çok daha fazla otonom sürüş özelliğine sahip aracın yollara çıkmasını sağlayacak olan önemli bir inovasyon olarak öne çıkıyor.
Nissan ve Japon internet şirketi DeNa Japonya’da sürücüsüz otomobillere yönelik saha testlerine başlayacak. Hedef ise 2020 yılına kadar otonom sürüş özelliğine sahip araçların ticari kullanımına yönelik testlerin kapsamını genişletmek. Nissan ayrıca yakın gelecekte satışa sunacağı yeni Leaf modelini otonom sürüş teknolojisi ProPILOT ile donatacak.
Ayrıca, gelişmiş bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilmesi ve tesis edilmesi sürecini hızlandırmak üzere Microsoft ile işbirliği de yapılıyor. Örneğin Cortana teknolojisi sürüşü daha üretken ve eğlenceli kılma potansiyelini beraberinde getiriyor.
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