Şubat sayımız bayilerde

Güncel A Serisi (W176) ve CLA’nın piyasaya çıkmasıyla Mercedes tasarımında radikal değişiklikler meydana gelmişti. Mercedes’in Aesthetics A adlı dizayn çalışması, yeni A ve CLA’nın nasıl görüneceği hakkında ipuçları veriyor. Aesthetics A’nın en dikkat çekici yanı, tasarımın sadece en gerekli unsurlara indirgenmiş olması. Karoserdeki yarıklar ve gereksiz köşelerden vazgeçilen ve tek parçadan yontulmuş gibi hissettiren bu […]