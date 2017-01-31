AutoShow
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31 Ocak 2017  

Şubat sayımız bayilerde

Auto SHOW Şubat sayısı bayilerde. Bu sayımızda konular:

GÜNCEL

DETROIT OTOMOBİL FUARI

Yılın ilk büyük fuarından önemli yenilikler

ALFA ROMEO STELVIO

Alfa Romeo Stelvio

 

 

 

 

 

 

 

Alfa’nın SUV’u Porsche avında

MERCEDES E COUPE

Dinamizm sevenler için

JAGUAR I-PACE

Hiç ses çıkarmadan 500 km

FIAT EGEA

Satış şampiyonu dünya turunda

AUTOMOBILE INSIDER

Ben yaptım!

 

SÜRÜŞ İZLENİMİ

TOYOTA C-HR

Cesur ve güzel

PEUGEOT 3008 GRIP CONTROL

Maksimum güvenlik sağlıyor

AUDI Q7

 

 

 

 

 

 

 

Daha hafif ve daha zarif

CANONLA SÜRÜŞ

Jaguar F-Pace

MERCEDES C CABRIO

Şık tasarım sadelikle buluştu

RENAULT CLIO

İnce makyaj

OPEL MOKKA X

Kış şartlarında X faktörü

MAZDA MX-5 RF

Haziran ayında Türkiye’de

 

LIFESTYLE

ODD SATIŞ VE İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Gladyatörlerin rekabet dolu finali

 

KARŞILAŞTIRMA

KOMPAKT SUV’LAR

Bakalım Kodiaq ne kadar iyi?

CITROEN C3, HYUNDAI i20

Renkli mi uslu mu?

 

DOSYA

OTOMOBİLLERDE AĞIRLIK ARTIŞI
Otomobiller neden sürekli ağırlaşıyor?

TEKNOLOJİ YENİLİKLERİ
Geleceğin teknoloji trendleri

 

TEST

PORSCHE 911 GT STREET R

Yeşil canavar

 

PİYASA
SATIŞ RAKAMLARI

Pazar her şeye rağmen büyüdü

2017 VİZYONLARI

Otomotivcilerden 2017 tahminleri

 

MAGAZİN

Morgan Threewheeler, Porsche 911 ve Ford Mustang

Üç silahşörler

 

İKİNCİ EL

RENAULT MEGANE III

Sıradanlığın çekiciliği

 

 

RÖPORTAJ

ERBAKAN MALKOÇ    

Konuşan otomobil geliyor

YEŞİM NUR

Parkurlardaki kadın pilotlar

 

 

 

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