Sürücüler çirkin baş korumasına karşı

Ford Tourneo Connect, düşük tüketime sahip, yeni 1.5-litre TDCI motor ve Powershift otomatik şanzıman kombinasyonuyla donatıldı. Ford Tourneo Connect, 1.6-litre TDCI ve manuel şanzıman opsiyonlarına ek olarak, yeni 1.5-litre TDCI dizel motor, Powershift otomatik şanzıman kombinasyonuyla pazara sunuldu. Böylece Tourneo Connect, bir ticari araçta dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sürüş konforunu bir üst seviyeye […]