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13 Şubat 2017  

Sürücüler çirkin baş korumasına karşı

Formula 1 hiç olmadığı kadar güvenli bir spor haline getirmeye çalışılıyor. Ancak büyük bir problem hala devam ediyor: Sürücünün aracın dışına taşan başları korumasız durumda. Yani fırlayan her parça, Justin Wilson’un trajik IndyCar kazasındaki (2015) gibi ölümcül olabiliyor. FIA, 2018 sezonunda Formula 1 araçlarında bir baş koruma sistemi kullanmayı planlıyor. Sürücünün başını yüzde 17 oranla daha fazla koruyan Halo adlı bu koruyucu sistem, sürücünün başını çevreleyen bir titanyum halkadan oluşuyor. Ancak bu koruyucu pilotlar da dahil hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Lewis Hamilton da bunlardan biri: “Formula 1 tarihindeki en çirkin şey!”

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