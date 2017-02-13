Sürücüler çirkin baş korumasına karşı

Formula 1 hiç olmadığı kadar güvenli bir spor haline getirmeye çalışılıyor. Ancak büyük bir problem hala devam ediyor: Sürücünün aracın dışına taşan başları korumasız durumda. Yani fırlayan her parça, Justin Wilson’un trajik IndyCar kazasındaki (2015) gibi ölümcül olabiliyor. FIA, 2018 sezonunda Formula 1 araçlarında bir baş koruma sistemi kullanmayı planlıyor. Sürücünün başını yüzde 17 oranla daha fazla koruyan Halo adlı bu koruyucu sistem, sürücünün başını çevreleyen bir titanyum halkadan oluşuyor. Ancak bu koruyucu pilotlar da dahil hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Lewis Hamilton da bunlardan biri: “Formula 1 tarihindeki en çirkin şey!”
Tourneo Connect’e dizel-otomatik seçenek
Ford Tourneo Connect, düşük tüketime sahip, yeni 1.5-litre TDCI motor ve Powershift otomatik şanzıman kombinasyonuyla donatıldı. Ford Tourneo Connect, 1.6-litre TDCI ve manuel şanzıman opsiyonlarına ek olarak, yeni 1.5-litre TDCI dizel motor, Powershift otomatik şanzıman kombinasyonuyla pazara sunuldu. Böylece Tourneo Connect, bir ticari araçta dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle sürüş konforunu bir üst seviyeye […]
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