Sürücüyle etkileşim kuran renkli Pirelli lastikler

VW, Detroit Fuarı’nda kompakt SUV Tiguan için hazırladığı GTE Active Concept isimli şov aracının örtüsünü açtı. Plug-in hybrid teknolojisine sahip olan Tiguan GTE, aynı zamanda maksimum off-road kabiliyeti sunmasıyla da öne çıkıyor. Tiguan, GTE konseptinde, yüksek verimlilikle, dört tekerlekten çekiş sisteminin gücünü bir potada harmanlayarak çevreci bir off-road aracı geliştirmiş. VW, Tiguan GTE konsepti için […]