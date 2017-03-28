Sürücüyle etkileşim kuran renkli Pirelli lastikler

Pirelli, tıpkı 1950’lerde radyal Cinturato ve 1980’lerde ultra düşük profilli P Zero ile yaptığı gibi, lastik üretiminde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Marka, Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki yeniliği vitrine çıkarıyor: Pirelli mühendislerinin geliştirdiği inovatif malzemeler ve koruyucu sistemlerle canlı ve dayanıklı renkler kazanan P Zero ve Winter Sottozero lastiklerinin renkli versiyonları Cenevre Fuarı’nda sergileniyor.
Markanın bir diğer dünya prömiyeri ise Pirelli Connesso platformu. Yenileme pazarında düz siyah veya renkli seçenekleriyle bulunabilen P Zero ve Winter Sottozero lastiklere entegre, lastiğin iç duvarında yer alan sensörler yardımıyla topladığı verileri bir uygulamayla sürücüye aktaran Pirelli Connesso platformu, lastiğin performansına ilişkin hayati bilgilerin yanı sıra, kişiye özel bir dizi hizmet de sunuyor.
İster sadece renkli, ister hem renkli, hem sensörlü
Sürücüler lastik değiştirirken P Zero ve Winter Sottozero’nun standart versiyonlarının dışında sensörlü ve renkli, yalnızca Connesso sistemine sahip ya da yalnızca renkli lastikler arasında tercih yapabilecekler. Diğer bir deyişle, farklı ebat seçeneklerinde ve yaz, kış ve performans gibi farklı uygulamalara yönelik tek bir lastikte, sensör ve renk seçenekleri istenilen kombinasyonda bir araya getirilebiliyor.
Sürücüye özel lastiklerle dijital lastik pazarında öncü
Bu iki yeniliği ‘kişiye özel’ lastik stratejisinin bir parçası olarak konumlayan Pirelli, dijital lastik pazarına da öncü olarak giriş yapıyor. Güvenlik, performans ve yakıt tüketimi gibi temel nitelikleri taşıyan strateji, aynı zamanda sürücülerin kişiselleştirme ihtiyaçlarına da hitap eden, sürücüye özel lastikler geliştirmeyi temel alıyor.
Siparişler başladı
P Zero ve Winter Sottozero’nun renkli versiyonlarının ön siparişleri, prestij sektörü için 20 inç ve üstü ölçülerde şimdiden başlamış durumda. Sonraki aşamada ise bunları premium otomobillere yönelik versiyonlar izleyecek. Pirelli Connesso ise öncelikle prestij otomobiller için tasarlanan 20 inç ve üstü P Zero ve Winter Sottozero modellerinde yer alacak. Sistem ilk olarak 2017 yazında, dijital dünyanın önde gelen şirketleriyle işbirliği içerisinde geliştirildiği ABD’de, daha sonra ise Avrupa ve Uzak Doğu’daki başlıca pazarlarda sunulacak.
Pirelli sektöre renk katıyor
PNCS (gürültü önleyici bir sistem), Run Flat ve Seal Inside (lastiğin patlama durumunda kendisini onarmasına imkan veren teknoloji) gibi teknolojileri sektöre kazandıran Pirelli, bu yeniliğiyle de sektöre renk katıyor.
Sürekli gerçekleştirdiği müşteri trend analizleri ve pazar araştırmaları ile prestij ve premium sektör müşterileri arasında kişiselleştirme ihtiyacının giderek arttığını belirleyen Pirelli, lastiklerinin renkli versiyonunu da bu ihtiyaca yanıt vermek üzere geliştirdi. Renkli versiyonda kullanılacak temel renkler olan kırmızı, sarı, beyaz ve gümüş, Cenevre Otomobil Fuarı’nın yalnızca Pirelli standında değil, fuarın merakla beklenen otomobillerinin bazılarında da ziyaretçilerle buluşuyor. Yılın sonundan itibaren, yalnızca temel renklerde değil, talep üzerine her renkte lastik edinmek mümkün olacak.
Pirelli’nin P Zero ve Winter Sottozero lastiklerinde getirdiği yenilikler yalnızca renk seçenekleriyle sınırlı değil. Pirelli’nin geliştirdiği teknolojiler sayesinde, lastik yanaklarındaki renklerin dayanıklılığı da artırılmış durumda. Pirelli mühendisleri, renkli lastiklerin 2011 yılından bu yana kullanıldığı Formula 1’den edindikleri tecrübe sayesinde yenilikçi bir etiket sistemi ürettiler. Yeni geliştirilen malzeme, performanstan ödün vermeksizin koruyucu bir bariyer işlevi görerek, lastiğin renginin kullanıma bağlı olarak zaman içinde solmasını engelliyor.
İlk kez geçtiğimiz aylarda konsept tasarım olarak Pagani, Lamborghini ve McLaren modellerinde görücüye çıkan P Zero lastiklerin renkli versiyonları, yaz aylarıyla birlikte Ferrari, Aston Martin, Porsche ve Bentley gibi markalar için de pazara sürülecek. Renkli versiyonlarda ürün gamı daha sonra da dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin premium modellerini kapsayacak şekilde genişletilecek.
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