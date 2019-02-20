Tam bir Porsche

Sekizinci nesil Porsche 911, mevcut modele göre hem daha güçlü, hem daha hızlı, hem de daha teknolojik. Dijital özellikleri artırılan yeni Porsche 911’de artık ıslak havalardaki sürüş güvenliğini artıran “Wet” modu da yer alıyor. Devamı Auto SHOW Dergi Şubat sayısında
Carrera ile Turbo arasında
Neredeyse 996 Turbo S kadar güçlü olan GTS, “normal” Carrera’lardan daha güçlü ve sert ayarlara sahip. Bu sayete GTS, GT3 ile RS türevleri arasında yer alacak. Mart 2017 itibariyle 911 GTS, 5 versiyon ile piyasaya çıkacak.991 Serisi’ndeki atmosferikten turbo beslemeli motorlara geçişten (3.0 lt’lik boxer, 450 HP) de nasibini alan GTS’te tasarım olarak öncüsünün tarzına […]
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