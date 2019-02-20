AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  Tam bir Porsche
20 Şubat 2019  

Tam bir Porsche

Sekizinci nesil Porsche 911, mevcut modele göre hem daha güçlü, hem daha hızlı, hem de daha teknolojik. Dijital özellikleri artırılan yeni Porsche 911’de artık ıslak havalardaki sürüş güvenliğini artıran “Wet” modu da yer alıyor. Devamı Auto SHOW Dergi Şubat sayısında

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