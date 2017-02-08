Tazelenen Yaris’e yeni motor

Toyota Yaris, ikinci kez yenilendi. 2011’de piyasaya çıkan küçük Toyota’nın ilk olarak 2014 yılında burun tasarımı yenilenmişti. Son makyajla birlikte Yaris’in tasarımı, kalitesi, sürüş hissi ve güvenlik donanımlarında değişiklikler yapıldı. Boyu 3.89 m’den 3.95 m’ye çıkan araç, artık daha agresif ve gergin çizgilere sahip. Yeni renk seçeneklerinin de eklendiği makyajlı Yaris’in kokpit ve iç mekan tasarımlarında da yenilikler yapılmış. Güvenlik donanımları geliştirilen araçtaki asıl önemli değişiklik ise, 1.33 lt’lik motorun yerini daha güçlü ama daha tutumlu 1.5 lt’lik bir benzinli motora bırakacak olması.
BP ve Castrol, 20 yıl sonra yeniden Formula One’da
Yakıt ve madeni yağ pazarının lider markalarından BP ve Castrol, Formula One pistlerinin iddialı takımlarından Renault ile işbirliği anlaşması imzaladı. İki marka, 5 yıl süreyle Renault Sport Formula One Takımı’nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak. BP ve Castrol, Mart ayındaAvustralya’da yapılacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt temin edecek. En son 1997 yılında […]
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