Tazelenen Yaris’e yeni motor

Yakıt ve madeni yağ pazarının lider markalarından BP ve Castrol, Formula One pistlerinin iddialı takımlarından Renault ile işbirliği anlaşması imzaladı. İki marka, 5 yıl süreyle Renault Sport Formula One Takımı’nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak. BP ve Castrol, Mart ayındaAvustralya’da yapılacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt temin edecek. En son 1997 yılında […]