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8 Şubat 2017  

Tazelenen Yaris’e yeni motor

Toyota Yaris, ikinci kez yenilendi. 2011’de piyasaya çıkan küçük Toyota’nın ilk olarak 2014 yılında burun tasarımı yenilenmişti. Son makyajla birlikte Yaris’in tasarımı, kalitesi, sürüş hissi ve güvenlik donanımlarında değişiklikler yapıldı. Boyu 3.89 m’den 3.95 m’ye çıkan araç, artık daha agresif ve gergin çizgilere sahip. Yeni renk seçeneklerinin de eklendiği makyajlı Yaris’in kokpit ve iç mekan tasarımlarında da yenilikler yapılmış. Güvenlik donanımları geliştirilen araçtaki asıl önemli değişiklik ise, 1.33 lt’lik motorun yerini daha güçlü ama daha tutumlu 1.5 lt’lik bir benzinli motora bırakacak olması.

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