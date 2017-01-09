Ticari aracın vizyonu

Standart olarak hem Huracan Coupe’lerde hem de yeni lanse edilen Spyder versiyonunda motor verimliliğini iyileştiren silindir deaktivasyon özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon atmosferik V10 motorlarında da yer alıyor. Tam motor kapasitesi gerekmediğinde, silindir dizilerinden biri kapanıyor ve 10 silindirden 5’i geçici olarak deaktive oluyor. Sürücü hızlandığında ise, sistem anında 10 silindirli moduna geri dönüyor. Bu […]