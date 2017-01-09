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9 Ocak 2017  

Ticari aracın vizyonu

Mercedes-Benz Vision Van – Interior, One-Shot Loading ;
Mercedes-Benz Vision Van – Interior, One-Shot Loading;

Mercedes, CES 2017’de, ticari araç vizyonu olan “Vision Van” konseptini sergiledi. Tam otomatik yükleme bölümüne sahip olan bu elektrikli van, 75 KW gücünde elektrikli çekiş sistemine sahip. Elektrikli menzil ise 270 km. Aracın ön yüzünde Black Panel isimli radyatör ızgarası var ve bu ızgarada LED Matrix aydınlatmalar yer alıyor. Benzer şekilde arkada da bir LED ekran bulunuyor. Bu ekranlar sayesinde Vision Van, yoldaki diğer kullanıcılarla haberleşebiliyor.

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