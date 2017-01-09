Ticari aracın vizyonu

Mercedes, CES 2017’de, ticari araç vizyonu olan “Vision Van” konseptini sergiledi. Tam otomatik yükleme bölümüne sahip olan bu elektrikli van, 75 KW gücünde elektrikli çekiş sistemine sahip. Elektrikli menzil ise 270 km. Aracın ön yüzünde Black Panel isimli radyatör ızgarası var ve bu ızgarada LED Matrix aydınlatmalar yer alıyor. Benzer şekilde arkada da bir LED ekran bulunuyor. Bu ekranlar sayesinde Vision Van, yoldaki diğer kullanıcılarla haberleşebiliyor.
Otokar’dan 47.5 milyon euro sipariş
Türkiye’nin en büyük özel sermayeli savunma sanayii şirketi Otokar, güvenlik kuvvetlerinin çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere 47.5 milyon Euro tutarında COBRA II taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı. Araçların teslimatının 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.
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