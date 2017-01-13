Tofaş Gençlere Otomotivin Kapılarını aralıyor

Bu Jaguar 2015 model, şasi numarası ise 1963 model. El işçiliğiyle üretilen aracın fiyatıysa 1 milyon Euro’dan fazla. Gerçek mi, değil mi? O bir orijinal mi, yoksa sahte mi? Ya da yumuşak bir deyişle bir replika mı? Yoksa ben mi saçmalıyorum? Kesin olan tek şey, aklımın gittikçe daha fazla karıştığı. Yoksa Lord Karmaşa mı oldum? […]