Toyota 17 Yıl Sonra WRC’ye Zaferle Geri Döndü

Yeni Yaris WRC yarış otomobiliyle ralli parkurlarına geri dönen Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki ilk zaferini kazandı. Bir yıldan daha uzun süredir test ve geliştirme çalışmalarıyla bu organizasyona hazırlanan Toyota, çalışmalarının karşılığını almaya başladı.
Takım direktörü olarak 4 kez Dünya Şampiyonluğu kazanan deneyimli eski ralli pilotu Tommi Makinen’i göreve getiren ve Jari-Matti Latvala ile Juho Hanninen gibi ralli dünyasının önemli isimleriyle yarışan Toyota, sezonun ikinci yarışı olan İsveç Rallisi’nde ilk galibiyetini elde etti. 380HP güç üreten 1.6 litre turbo motora sahip Yaris WRC, pilotu Jari-Matti Latvala ile 6 etabı kazandı ve toplamda 2 saat 36 dakika 3,6 saniyeyle birinciliği elde etti.
Ralli dünyasının zirvesi olarak gösterilen WRC’nin en zorlu yarışlarından biri olan İsveç Rallisi’nin karlı etaplarında Yaris WRC’nin de dayanıklılığı da test edilmiş oldu.
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