Toyota En Yenileriyle Cenevre Motor Show’da

Toyota, 7-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 2017 model yeni Yaris’i ve onun sportif versiyonu olan Yaris GRMN’yi beğenilere sunacak. Toyota standında aynı zamanda “i-TRIL Concept” dünya lansmanı da gerçekleştirilecek. Toyota fuarda Toyota Gazoo Racing yarış otomobilleriyle de yer alacak.
Yaris Yenilendi
Kapsamlı bir şekilde yenilenen Yaris, Toyota’nın B segmenti hatchback sınıfındaki başarısını daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor. Yeni Yaris, daha dinamik bir dış tasarım ve yenilenmiş bir kabinle piyasaya sunulacak.
Yaris model yelpazesi içerisinde bulunan Yaris GRMN ise, otomobilin sporcu yanını temsil edecek. Toyota’nın 2017’de Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönmesinden ilham alan Yaris GRMN, kompresör beslemeli 210 beygir gücündeki 1.8 litre hacmindeki motoru ile segmentine yeni bir bakış açısı getirecek.
i-TRIL Konsept Dünya Prömiyeri
Cenevre’de Toyota’nın dikkat çekmesi beklenen bir diğer modeli konsept i-TRIL olacak. Toyota Avrupa ile birlikte şirketin Nice’deki ED² tasarım stüdyolarıyla birlikte gerçekleştirdiği bu elektrikli konsept araç, Toyota’nın daha iyi ve daha çevreci otomobiller üretme felsefesinin bir göstergesi olarak niteleniyor. 1 + 2 oturma pozisyonuna sahip konsept araçta, aktif eğim teknolojisi ve otonom özellikler yer alıyor. Toyota i-TRIL Concept diğer elektrikli araçlara ve motosikletlere alternatif olarak düşük hızda bile sürüş keyfi isteyenlere odaklanıyor.
Toyota standında, Toyota Gazoo Racing yarış araçlarının da tamamı sergilenecek. FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Dakar’da yarışan araçlar, Toyota’nın daha iyi otomobiller üretme hedefinde önemli bir rol üstleniyor.
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