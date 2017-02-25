Toyota En Yenileriyle Cenevre Motor Show’da

Bir kompakt SUV ustası olan Suzuki dördüncü nesil Vitara ile, bu işte uzman olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kolay kullanılan pratik ve modern bir araç olan Vitara, AllGrip isimli 4×4 sistemiyle de fark yaratıyor. Fotoğraflar: Doruk SEYMEN Bugün bazı markalar SUV ve Crossover segmentine yeni yeni giriş yaparken, kompakt otomobil ve SUV konularında uzmanlaşan Japon […]