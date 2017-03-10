Toyota geleceğin pedalsız otomobili i-TRIL Concept’i tanıttı

Lexus RX’in reklam yıldızı olan Hollwood’un ünlü aktörü ve yapımcısı Jude Law, Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışına başlanacak RX modeliyle birlikte bir ilke imza attı ve interaktif tiyatro dünyasının usta aktörleriyle birlikte özel ‘The Life RX’ gösterisinde ile yer aldı. Avrupa basınından 100 davetlinin katıldığı ‘The Life RX’ aktivitesinde her bir basın mensubu için […]