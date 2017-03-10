Toyota geleceğin pedalsız otomobili i-TRIL Concept’i tanıttı

2030’lu yıllarda şehirlerdeki ulaşım için vizyoner kimliği ile çözümler üretmeye devam eden Toyota, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda esin kaynağını “kayak” metodundan alan aktif eğim teknolojisine sahip i-TRIL Concepti tanıttı.
Toyota’nın gelecek vizyonu ile ilgili ilk ip uçlarını veren konseptin en önemli özelliklerinden biri de hiçbir pedala sahip olmadan tamamen elle kontrol edilebilen düğmelerle yönetilmesi.
Gelecekte toplu ulaşım araçlarına ve motosikletlere alternatif olması için tasarlanan i-TRIL Concept, düşük hızlarda giderken bile eğlenceli bir sürüş gerçekleştiriyor. Sadece 600 kg ağırlığında olan i-TRIL, 2,830 mm uzunluk ve 1,460 mm yüksekliğe sahip.
200 km’den fazla menzile sahip bu elektrikli konsept, yakıt tasarrufu sağlamasının yanında çevreci özellikleriyle de dikkat çekerken, yoğun nüfusun yaşadığı şehirlerde park sorununu da en aza indirecek.
1+2 kişilik oturma düzenine sahip i-TRIL Concept, kabin alanı ve genişlik kavramlarını yeniden tanımlıyor.
Elektrikle 2.000 km!
Çin’in yeni otomotiv ar-ge firması Techrules, yeni enerji teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İlk prototiplerini geçen yıl sergileyen firmanın son projesi ise Turbine Recharging Electric Vehicle (TREV) ardını verdiği yeni bir seri-hibrid sistemi oldu. TREV aslında elektrik üretmek için mikro-türbin kullanan bir menzil uzatıcı sistem. Sistemin uygulandığı AT96 TREV ve GT96 TREV adlı prototipler, teknik […]
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