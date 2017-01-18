Türk Ralli Tarihi Sergisi

Maltepe Park Alışveriş Merkezi’nde, “RetroRally 2017”, 1960’lardan itibaren ülkemizin ralli tarihine, ilgi çekici etkinlikler ve çarpıcı bir sergi ile ışık tutuyor.
Maltepe Park Alışveriş Merkezi, yeni yıla farklı bir etkinlikle başlayarak, “Retro Rally 2017” ile bu sporun geçmişini, hem şampiyon pilotları, hem de efsanevi araçlarını görme şansı sunuyor.
Sergi, Türkiye’de ve uluslar arası arenada yarışmış, şampiyonluklar kazanmış araçlar ile; Mustafa V. Koç, Renç Koçibey, İskender Atakan, Cem Hakko, Hasan Kalaycı, Berç Arhanyan, Cengiz Artam, Kemal Gamgam, Enis Özsaruhan, Volkan Işık, Demir Berberoğlu ve Serdar Bostancı’nın kullandıkları yarış otomobillerini motorsporu severlere sunuyor.
Sergide ayrıca, yarışların afişleri, zaman karneleri, yol notları, şampiyonluk kupaları, pilot tulumları, kaskları, yarış ayakkabıları ve eldivenleri de yer alacak. Sergiyi gezen ziyaretçiler, ünlü pilotların video görüntüleri ve Ralli Sporu tarihçesine ait filmler ile heyecanlı günlere geri dönebilecekler.
“Retro Rally 2017” etkinliğine katılan ziyaretçiler, kendi pilotluk becerilerini ise alanda kurulan “ralli simülatörü” ile test etme şansı yakalayacak ve eğlenceli bir deneyim yaşayabilecekler. Sergi 29 Ocak’a kadar devam edecek.
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