Türk Ralli Tarihi Sergisi

Ondan bir spor-van olması bekleniyor. Büyük ihtimalle isminin S-Max (Sport-Max) olmasının sebebi de bu. Ayrıca 7 kişi için de bolca iç mekan sunuyor. Peki ama bu Ford, gerçekten bir Süper-Max mi? Sürüş izlenimleri yazılarımız bazen, markaların yeni otomobilleri için kullandığı sloganların pek de doğru olmadıklarını ortaya çıkarır. Ancak bu yeni Ford, kesinlikle çok geniş bir […]