Türkiye’de Otomobil Bakım ve Onarım Maliyeti Avrupa’dan Daha Ekonomik!

Mercedes-Benz, NAIAS-Detroit Otomobil Fuarı öncesi özel bir kutlamada yeni E-Serisi‘ni dünyaya tanıttı. Yeni ismi ile yollara çıkmaya hazırlanan kompakt roadster sınıfının yıldızı Mercedes-Benz SLC de NAIAS-Detroit Otomobil Fuarı‘nda ilk kez otomobil severler ile buluştu. Mercedes-Benz dünya tanıtımlarını yaptığı modeller dışında amiral gemisi Mercedes-Benz S-Serisi‘nin yeni sportif kardeşleri Mercedes-AMG S 65 Cabriolet ve Mercedes-AMG S 63 […]