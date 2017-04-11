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11 Nisan 2017  

Türkiye’de yılın otomobili belirleniyor

Birkaç saat içerisinde bu 7 otomobilden biri Türkiye’de yılın otomobili seçilecek.

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