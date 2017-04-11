Türkiye’de yılın otomobili belirleniyor

Birkaç saat içerisinde bu 7 otomobilden biri Türkiye’de yılın otomobili seçilecek.
Porsche’den Cenevre’de dünya prömiyeri
Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Panamera Ailesi’nin en yeni iki üyesinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Panamera Sport Tourismo, arkada 3 koltuğa sahip ilk Panamera modeli olarak öne çıkıyor. Panamera Turbo S E-Hybrid ise 550 HP güç üreten V8 motoru ile 136 HP’lik elektrikli motoru birleştiriyor ve Panamera Ailesi’nin en güçlü modeli olarak konumlanıyor Porsche Cenevre Otomobil Fuarı’nda, […]
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