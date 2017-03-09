Türkiye’de Yılın Otomobili seçiminde yarışacak 7 finalist belli oldu

Bosch yeni teknolojilerini, birçok basın mensubunun katıldığı IAA 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sadece, gösterişli stantlarda sergilenen muhteşem otomobiller yoktu. Otomotiv sektörünün isimsiz kahramanları yani yan sanayi tedarikçi firmaları da yeniliklerini tanıttılar. Aslında stantlarda sergilenen yeni modeller içinde yer alan yeni teknolojileri bu yan sanayi firmaları geliştirip ana sanayiye sunuyorlar, işte bu […]