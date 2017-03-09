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9 Mart 2017  

Türkiye’de Yılın Otomobili seçiminde yarışacak 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. OGD üyesi 77 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2016 – Şubat  2017 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 25 aday otomobil arasından Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 finale kalmaya hak kazandı.
7 finalist, PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğu ve Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili’2017” için yarışacak.
Finale kalan 7 otomobilin test sürüşü 4 Nisan 2017 tarihinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından 7 Nisan’da ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı ödül töreni ise 11 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.
OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy verecek: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.”

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