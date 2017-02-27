V8 ve V12 Vantage S’de Red Bull Racing versiyonları

İngiliz markası Aston Martin, Vantage Serisi’nin, V8 ve V12 Vantage S modellerinin Red Bull Racing versiyonlarını tanıttı. Bu üç koleksiyonluk model, markanın alt birimlerinden olan ve özel tasarımlar yapan Q by Aston Martin tarafından tasarlandı. Aston Martin’in, Red Bull Racing pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen ile yaptığı anlaşma sonrası, iki markanın işbirliğini kutlamak için tasarlanan yeni modeller, Red Bull Racing yarışçılarının katkı ve tavsiyeleri ile geliştirilmiş.
Yeni modellerde Vantage serisinde kullanılan V8 ve V12 motorlar tercih edilmiş. Red Bull’un Formula 1 deneyiminden de yararlanan tasarımcılar, spesifik ama göz alıcı detaylar kullanarak modellerin farklılıklarını belli etmiş.
Red Bull Racing’in özel geliştirdiği Mariana mavisi renk standart olarak sunulurken, parlak Tungsten grisi ve mat Mariana mavisi renkleri opsiyonel olarak sunuluyor. Ön alt lip, difüzör, ızgaralar ve yan hava girişlerinde karbonfiber kullanılmış. Red Bull Racing logoları ise aracın özelliğini belli ediyor.
İç mekanda ise ağırlıklı olarak karbon fiber kullanılırken, Red Bull Racing’e özel tasarlanmış koltuklar ve aracın rengiyle aynı renkte dikişlere sahip direksiyon dikkat çekiyor.
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