V8 ve V12 Vantage S’de Red Bull Racing versiyonları

AİLENİN EN YENİ ÜYESİ Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Stepway ailesinin yeni üyesi Logan MCV Stepway’in ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Yeni Logan MCV Stepway kaslı bir yapıya sahip ve ilhamını crossover’dan alan son derece iddialı kişiliği ile ön plana çıkıyor. 573 litre bagaj hacmi segmentinin en genişi. Ayrıca Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Stepway ailesinin her üyesi ve Duster için […]