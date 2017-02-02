VICTOR VASARELY RETROSPEKTİFİ SERGİSİ ARKAS HOLDİNG İLE TÜRKİYE’DE

Fransızların lüks anlayışını yansıtan DS markası, büyük bir değişim geçiriyor. Bu değişimin önemli unsurlarından biri de, ön yüzü yenilenen DS5. Yeni DS5, 165 HP’lik 1.6 benzinli THP motora ve EAT6 tam otomatik şanzımana sahip.Fransız DS markasının kökleri 60 yıl öncesine uzanıyor. Lüks ve prestijin sembolü olan DS, o dönemde sanatçılardan devlet başkanlarına kadar seçkin bir […]