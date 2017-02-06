Volvo testi geçti

Yeni yılın ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştiren Opel Türkiye, 2017’de pazardaki daralma beklentisine rağmen, Opel markası bazında yükseliş bekliyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, pazarın daralacağını ancak yeni gelecek modeller sayesinde Opel’in hem pazar payını, hem de satış adetlerini artıracağını kaydetti. 2017’de 800 bin adetlik toplam pazar büyüklüğü öngören Özcan Keklik, […]