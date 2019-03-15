VW Golf’e yeni rakip

Yeni Skoda Scala, Volkswagen’den çok şey barındırıyor. Ayrıca tasarımı da, genişliği de, fiyatları da uygun.
Yeni otomobil, yeni isim! Skoda’nın 7 yıl boyunca ürettiği Rapid modeli, yerini halefi Scala’ya bırakıyor. İtalyanca’da basamak anlamına gelen bu kelime biraz akıl karıştırıyor: Aynı kelimeyi Almanlar sedanlar için kullanırken, Scala bir sedan değil, 2019 başından itibaren sadece hatchback karoserle üretilecek bir model. Büyük ihtimalle Skoda bu ismi, geleceğe doğru atılan büyük adım, bir basamak atlama olarak gördüğü için kullanıyor.
Scala, VW Polo ve Seat Ibiza’nın teknik platformunu kullanan ilk Skoda unvanına da sahip. 4,36 m uzunluğundaki araç Rapid’den daha uzun. Burundaki kısa tampon-tekerlek mesafesi de çok dikkat çekici: Paris’te sergilenen Vision RS’i hatırlatıyor. Tabi ki konseptin karbon dekorasyonu, devasa jantları ve birçok detayı Scala’da yok.
Scala’nın başarılı arka kısmını inceleyelim. İyice ayağı çekilmiş arka cam narin bir etki bırakıyor. Daha ince yapılı farlar ise tamamen yeni Vision RS’i hatırlatıyor. Yalancı egzoz çıkışları kullanılmak yerine egzozun tamponun ardında gizlenmesi de iyi bir seçim olmuş. Arkadaki geniş Skoda yazısı ise daha dikkat çekici ve bu detayı gelecekte daha sık göreceğiz.
Paris’te sergilenen konsept versiyon bu yazıyı alkantara kaplı direksiyonunda da taşıyordu. Yakından inceleme fırsatı bulduğumuz ön seri modelin kokpit tasarımı ve havada asılı duran dokunmatik ekranı konsepte çok benzese de direksiyon VW’nin güncel raflarından alınmış. Mühendisler bunun dışında da iç mekanda iyi iş çıkarmışlar: Scala öncüsünden çok daha kaliteli ve modern görünüyor. Örneğin motor çalıştırıldığında 10,25 inçlik büyük gösterge ekranında (VW’deki adı Active Info Display) kısa bir süreliğine “Laurin&Klement” ibaresi görünüyor. Acaba bu, topmodele yapılmış bir gönderme mi? Skoda ise bu donanım seviyeleri hakkında resmi bir açıklama yapmıyor.
Bilgi-eğlence sistemi hakkında ise Skoda bilgilendirme yapmaktan kaçınmıyor: Havada asılı gibi duran bu yeni dokunmatik ekran 3 farklı boyutta (6,5/8/9,2 inç) sunulacak. Sistemde sadece en küçük versiyonda ilave düğmeler bulunuyor. Kokpit genel olarak gayet derli toplu ve okunaklı. Bağlanabilirlik meraklıları için: Sistem, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekliyor, iki adet USB-C bağlantısı ve sanal kokpit için 5 farklı yerleşim planını da içeriyor.
Sıra Çeklerin uzmanlık alanında: İç mekan genişliği. Rapid Spaceback bile gerçekten geniş bir mekan sunuyordu. Scala ise bunu bir adım daha ileri taşıyarak Golf seviyesine ulaşıyor.
Bunu sağlayansa 2,65 m’lik aks mesafesinin Golf ile neredeyse aynı olması. Scala hem ön, hem de arkada geniş bir iç mekan sunuyor. Diz ve baş mesafeleri (tavanı kaplayan dev panoramik tavanın baş mesafelerini birkaç cm azaltmasına rağmen) çok iyi. Scala sadece omuz mesafelerinde Golf’ün sunduğu ferahlığı yakalayamıyor.
Küçük bir eleştiri: Arka görüş daha iyi olabilirmiş. Bagaj hacmi (52 lt artarak 467 lt’ye çıkmış) konusunda ise Scala önde. Arka koltuk sırtlıkları yatırıldığındaysa fark daha da artıyor: 1410 lt. Golf’te ise bu rakamlar 380-1270 lt. Skoda, elektrikli açılır bagaj kapağı opsiyonu (Rapid’de yoktu) da sunuyor. Hoş bir ayrıntı: Silecek suyu kapağı, su takviyesini kolaylaştırmak için huni görevi de yapıyor. Benzer bir sistem Polo’da da iyi olurdu.
Scala’nın 5 motor seçeneği de Wolfsburg’un küçük otomobil motorları arasından seçilmiş. Başlangıcı 1.0 TSI (95/115 HP) yaparken, topmodelde 150 HP’lik 4 silindirli bir TSI görev yapıyor. Sunulan tek dizel seçenek ise Euro 6d-Temp normunu karşılayan 115 HP güce sahip 1.6 TDI. Son seçenek ise, 2019 sonunda aileye katılacak olan doğalgazlı 1.0 G-Tech (90 HP) motor olacak.
Tüm benzinli ve dizel motorlar Mart 2019’daki satış başlangıcına yetiştirilecek. Scala’nın Almanya fiyat listesiyse 17 bin Euro’nun altında başlayacak ve rakamlar Rapid Spaceback’in biraz altında olacak. Durum böyle olunca Scala, Golf’ün (19.300 Euro’dan başlıyor) de işini biraz daha zorlaştıracak.
SONUÇ
Jan Götze
Scala çok iyi bir ilk izlenim bıraktı. Daha modern ve derli toplu bir iç tasarım, geniş bir iç mekan ve özgün bir tasarım… 17 bin Euro’dan başlayan baz fiyatıyla Scala, az paraya çok otomobil sunuyor. Gerçek bir halk otomobili tam da böyle olmalı.
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